Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR στην κορυφή της ενημέρωσης

Η εμπιστοσύνη του κοινού το ανέδειξε στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR προβάλλεται καθημερινά στις 19:45, προσφέροντας αξιόπιστη ενημέρωση.
  • Κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026, κατέγραψε 134.658 τηλεθεατές κατά μέσο όρο στα Δυναμικά Κοινά.
  • Στο σύνολο του κοινού, σημείωσε μέσο όρο 416.916 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Κυριακή.
  • Η εκπομπή εστιάζει στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση, καλύπτοντας όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και τις αιτίες τους.
  • Η εμπιστοσύνη του κοινού είναι η κύρια δύναμη του STAR, που συνεχίζει με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Κάθε βράδυ στις 19:45, από Δευτέρα έως Κυριακή, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR μπαίνει στα σπίτια των τηλεθεατών, προσφέροντας ενημέρωση με ευθύνη, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Και το κοινό ανταποδίδει αυτή τη συνέπεια με την εμπιστοσύνη του.

Τη σεζόν Σεπτέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR ανέβηκε στις πρώτες θέσεις των πινάκων τηλεθέασης στα Δυναμικά Κοινά, καταγράφοντας μέσο όρο 134.658 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Κυριακή και 134.640 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Παράλληλα, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR ανέβηκε στο βάθρο της ενημέρωσης και στο σύνολο του κοινού, σημειώνοντας μέσο όρο 416.916 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Κυριακή και 414.708 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Με σταθερή προσήλωση στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους τηλεθεατές, ενημερώνοντάς τους πρώτους όχι μόνο για το τι συνέβη, αλλά και για το γιατί συνέβη.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR στην κορυφή της ενημέρωσης

Μάρα Ζαχαρέα

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR στην κορυφή της ενημέρωσης

Σπύρος Λάμπρου

Η προτίμηση και η εμπιστοσύνη του κοινού αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη του STAR, που συνεχίζει την πορεία του με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον τηλεθεατή.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR στην κορυφή της ενημέρωσης

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