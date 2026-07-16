Κάθε βράδυ στις 19:45, από Δευτέρα έως Κυριακή, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR μπαίνει στα σπίτια των τηλεθεατών, προσφέροντας ενημέρωση με ευθύνη, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Και το κοινό ανταποδίδει αυτή τη συνέπεια με την εμπιστοσύνη του.

Τη σεζόν Σεπτέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR ανέβηκε στις πρώτες θέσεις των πινάκων τηλεθέασης στα Δυναμικά Κοινά, καταγράφοντας μέσο όρο 134.658 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Κυριακή και 134.640 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Παράλληλα, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR ανέβηκε στο βάθρο της ενημέρωσης και στο σύνολο του κοινού, σημειώνοντας μέσο όρο 416.916 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Κυριακή και 414.708 τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Με σταθερή προσήλωση στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους τηλεθεατές, ενημερώνοντάς τους πρώτους όχι μόνο για το τι συνέβη, αλλά και για το γιατί συνέβη.

Μάρα Ζαχαρέα

Σπύρος Λάμπρου

Η προτίμηση και η εμπιστοσύνη του κοινού αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη του STAR, που συνεχίζει την πορεία του με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον τηλεθεατή.