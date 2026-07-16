Vanda Pharmaceuticals Athens Open: Πότε είναι ο επόμενος αγώνας της Σάκκαρη

Ενάντια στην Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 19:30, θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στο Center Court του Stadion Sports Center.

Vanda Pharmaceuticals Athens Open: Πότε είναι ο επόμενος αγώνας της Σάκκαρη

Αλίσια Παρκς

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε μετά τη νίκη της με 6-1, 6-2 επί της Χάριετ Νταρτ, ενώ η Παρκς εξασφάλισε την πρόκριση απέναντι στη Μάι Χοντάμα, επικρατώντας με 6-7(4), 6-2, 7-5.

Τα εισιτήρια για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 είναι διαθέσιμα μέσω athens-open.com και Ticketmaster. Κλείστε τη θέση σας και ζήστε από κοντά τη συνέχεια της μεγάλης γιορτής του γυναικείου τένις στην Αθήνα.

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VANDA PHARMACEUTICALS ATHENS OPEN WTA 250
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ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
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