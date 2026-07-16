Κυψέλη: Πάνω από 200 τα σπίτια με ρωγμές - Αγωνία για τους κατοίκους

Εγκαταλείπουν τις οικίες τους

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/7/2026)

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Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για ρωγμές και προβλήματα στατικότητας σε πολυκατοικίες που βρίσκονται κοντά στα έργα κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο κρίσιμης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηναίων, με τη συμμετοχή του δημάρχου Χάρη Δούκα, εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, περίπου 200 κατοικίες παρουσιάζουν προβλήματα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους. Αρκετοί, μάλιστα, έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους, φοβούμενοι για την ασφάλειά τους.

Κυψέλη: Τι λέει η «Ελληνικό Μετρό» για τις ρωγμές στα κτίρια

Κυψέλη: Πάνω από 200 τα σπίτια με ρωγμές - Αγωνία για τους κατοίκους

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την οδό Δωδεκανήσου στην Κυψέλη, όπου διακρίνεται μεγάλη ρωγμή ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί ειδικοί δείκτες παρακολούθησης, οι οποίοι καταγράφουν την εξέλιξη του ανοίγματος της ρωγμής, ενώ εμφανείς είναι και οι μετακινήσεις πλακιδίων στην είσοδο κτιρίου, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό να παράσχει έγγραφες διαβεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια όλων των κτιρίων που επηρεάζονται από τις εργασίες. Όπως τόνισε, η κατασκευή της Γραμμής 4 αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την Αθήνα, ωστόσο πρέπει να υλοποιείται με απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, υποστήριξε ότι οι ρηγματώσεις που έχουν καταγραφεί δεν δημιουργούν πρόβλημα στατικής επάρκειας. Ωστόσο, η Ελληνικό Μετρό παραδέχθηκε σε ανακοίνωσή της ότι οι συγκεκριμένες ρηγματώσεις ήταν απρόβλεπτες, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό του έργου.

Κυψέλη: Ρωγμές σε δεκάδες πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα

Κυψέλη: Πάνω από 200 τα σπίτια με ρωγμές - Αγωνία για τους κατοίκους

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά και την πρόσφατη εισαγγελική παρέμβαση για αντίστοιχη υπόθεση στα Πετράλωνα, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των κατοίκων τόσο στην Κυψέλη όσο και στις υπόλοιπες περιοχές όπου εξελίσσονται εργασίες για τη νέα γραμμή του Μετρό.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και συνεχή παρακολούθηση των κτιρίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη ενός σημαντικού δημόσιου έργου δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες τους.

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