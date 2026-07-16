Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήραν την ευχή για τον γιο τους

Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία

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Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της νέας τους καθημερινότητας ως γονείς έζησαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι επισκέφθηκαν την εκκλησία για να πάρουν την ευχή για τον νεογέννητο γιο τους, με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 40 ημερών από τη γέννησή του.

Σάκης Κατσούλης: Απαθανατίζει τον γιο του - «Ένας μήνας μαζί σου»

Το αγαπημένο ζευγάρι, που διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, μοιράστηκε το όμορφο αυτό οικογενειακό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τα social media.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσαν έξω από τον ναό, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό τους γιο, ενώ ο Σάκης Κατσούλης ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό τους. Οι δυο τους δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους για τη σημαντική αυτή ημέρα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «40 μέρες μαζί σου… Σήμερα πήραμε την ευχή μας.»

Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήραν την ευχή για τον γιο τους

Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από φίλους και followers, οι οποίοι ευχήθηκαν υγεία και κάθε καλό στο νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Από τη στιγμή που έγιναν γονείς, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απολαμβάνουν κάθε νέα εμπειρία με τον γιο τους, ενώ επιλέγουν να μοιράζονται επιλεκτικά στιγμές από την καθημερινότητά τους, κρατώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήραν την ευχή για τον γιο τους

Η ευχή των 40 ημερών αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για πολλές ελληνικές οικογένειες και για το αγαπημένο ζευγάρι ήταν μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη, σηματοδοτώντας ακόμη ένα όμορφο κεφάλαιο στο νέο τους ταξίδι ως οικογένεια.

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ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
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ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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