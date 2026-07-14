Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές για την παρουσιάστρια του Star

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Celebrities & Gossip Νεα
Το συγκινητικό throwback και το μήνυμα για τα «επόμενα που θα έρθουν», στην τελευταία εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα"

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη απολαμβάνει διακοπές στην Αντίπαρο με την κόρη της, Έμμα.
  • Μοιράστηκε καλοκαιρινές στιγμές στο Instagram, συμπεριλαμβανομένης μιας selfie με την Έμμα.
  • Φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο maxi φόρεμα και πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τη συνεργασία της με το Star, παρουσιάζοντας νέα πρωινή εκπομπή σε νέα ώρα.
  • Η εκπομπή θα συνδυάζει κοινωνικό και ενημερωτικό περιεχόμενο με στοιχεία ψυχαγωγίας.

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και η αγαπημένη παρουσιάστρια του Star, Ζήνα Κουτσελίνη, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ζήνα Κουτσελίνη: Γύρισε 11 χρόνια πίσω - «Μεγάλωσα, άλλαξα…»

Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Η Ζήνα Κουτσελίνη, που περνά μέρος των οικογενειακών της διακοπών κάθε χρόνο στην Πάρο, επισκέφθηκε την Αντίπαρο με την κόρη της, Έμμα Παπασταθοπούλου, το βράδυ της Δευτέρας 14/7.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα, μεταφέροντας το απόλυτο «sunset vibe» των Κυκλάδων.

Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Σε μία από τις φωτογραφίες, μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές πάνω στο ferry boat με την Έμμα να βγάζει μια υπέροχη selfie. Μαζί τους στη φωτογραφία είναι και ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Ζήνα Κουτσελίνη: Η ultra stylish εμφάνιση στο ηλιοβασίλεμα

Η Ζήνα Κουτσελίνη μαγνήτισε τα βλέμματα με τις στυλιστικές της επιλογές. Για τη μετακίνησή της στο νησί επέλεξε ένα maxi off shoulder φόρεμα σε έντονο κόκκινο χρώμα με λευκά prints στο τελείωμα, το οποίο συνδύασε με μια κομψή ζώνη στη μέση, μαύρη τσάντα και άνετα flat slides.

Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα, τα βράχια και το απέραντο γαλάζιο στα φωτογραφικά κλικ της κόρης της. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Ευδιάθετη και ανανεωμένη όπως δείχνει στις φωτογραφίες, φαίνεται ότι το καλοκαίρι τής πάει πολύ!

Το Star και η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζουν μαζί, σε νέα ώρα

Η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία της με το Star και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα παρουσιάζει τη νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού, σε νέα ώρα. 

Η ανακοίνωση του Star για τη συνέχιση της συνεργασίας με τη Ζήνα Κουτσελίνη

Το Star προχωρά στη συνολική ανανέωση της πρωινής του ζώνης, εξελίσσοντας μια τηλεοπτική πρόταση που συνδυάζει τον κοινωνικό και ενημερωτικό της χαρακτήρα με νέες θεματικές, χρηστική πληροφορία και επιλεγμένα στοιχεία ψυχαγωγίας.

Η νέα εκπομπή θα διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό της πυρήνα, παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη συνέδεσαν με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

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