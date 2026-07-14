Το συγκινητικό throwback και το μήνυμα για τα «επόμενα που θα έρθουν», στην τελευταία εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα"

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και η αγαπημένη παρουσιάστρια του Star, Ζήνα Κουτσελίνη, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, που περνά μέρος των οικογενειακών της διακοπών κάθε χρόνο στην Πάρο, επισκέφθηκε την Αντίπαρο με την κόρη της, Έμμα Παπασταθοπούλου, το βράδυ της Δευτέρας 14/7.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα, μεταφέροντας το απόλυτο «sunset vibe» των Κυκλάδων.

Σε μία από τις φωτογραφίες, μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές πάνω στο ferry boat με την Έμμα να βγάζει μια υπέροχη selfie. Μαζί τους στη φωτογραφία είναι και ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Ζήνα Κουτσελίνη: Η ultra stylish εμφάνιση στο ηλιοβασίλεμα

Η Ζήνα Κουτσελίνη μαγνήτισε τα βλέμματα με τις στυλιστικές της επιλογές. Για τη μετακίνησή της στο νησί επέλεξε ένα maxi off shoulder φόρεμα σε έντονο κόκκινο χρώμα με λευκά prints στο τελείωμα, το οποίο συνδύασε με μια κομψή ζώνη στη μέση, μαύρη τσάντα και άνετα flat slides.

Πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα, τα βράχια και το απέραντο γαλάζιο στα φωτογραφικά κλικ της κόρης της.

Ευδιάθετη και ανανεωμένη όπως δείχνει στις φωτογραφίες, φαίνεται ότι το καλοκαίρι τής πάει πολύ!

Το Star και η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζουν μαζί, σε νέα ώρα

Η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία της με το Star και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα παρουσιάζει τη νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού, σε νέα ώρα.

Το Star προχωρά στη συνολική ανανέωση της πρωινής του ζώνης, εξελίσσοντας μια τηλεοπτική πρόταση που συνδυάζει τον κοινωνικό και ενημερωτικό της χαρακτήρα με νέες θεματικές, χρηστική πληροφορία και επιλεγμένα στοιχεία ψυχαγωγίας.

Η νέα εκπομπή θα διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό της πυρήνα, παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη συνέδεσαν με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.