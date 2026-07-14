Η Marilia επιστρέφει δισκογραφικά με μια ξεχωριστή επανεκτέλεση του διαχρονικού τραγουδιού «Κάνε Κάτι», ενός από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο.

Το «Κάνε Κάτι», σε μουσική του Στέλιου Φωτιάδη και στίχους του Πάνου Φαλάρα, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1990 με τη μοναδική ερμηνεία της Γλυκερίας και από τότε παραμένει μια διαχρονική επιτυχία, που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό.

Με χαρακτηριστική χροιά, ξεχωριστή ερμηνευτική ταυτότητα και σύγχρονη αισθητική, η Marilia προσεγγίζει το τραγούδι με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του, χαρίζοντάς του έναν ανανεωμένο ήχο μέσα από μια φρέσκια ενορχήστρωση που αναδεικνύει τη διαχρονικότητά του.

Την κυκλοφορία συνοδεύει ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video στο YouTube, με την υπογραφή της White Mask Media Group, το οποίο αποτυπώνει τη συναισθηματική ατμόσφαιρα του τραγουδιού και αναδεικνύει με κινηματογραφική ματιά τη νέα του εκδοχή.

Η Marilia συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία, επιλέγοντας προσεκτικά κάθε μουσικό της βήμα. Τραγούδια όπως τα «Αύριο», «Lipis 9», «Kapou Kapou», «Σήμερα» και «Ο Συνδρομητής» επιβεβαιώνουν τη δημιουργική της συνέπεια και την καλλιτεχνική της εξέλιξη.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεχωρίσει και live εμφανίσεις της. Την προηγούμενη σεζόν εμφανιζόταν στο Romeo δίπλα στην Κατερίνα Λιόλιου, ενώ φέτος συμμετέχει στο σχήμα του Fantasia μαζί με τον Πέτρο Ιακωβίδη και τη Ρία Ελληνίδου. Επιπλέον, θα συμμετάσχει και στην καλοκαιρινή περιοδεία του Πέτρου Ιακωβίδη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της.

Με τη νέα εκτέλεση του «Κάνε Κάτι», η Marilia αποδεικνύει ότι ανήκει στις πιο ελπιδοφόρες ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, καταθέτοντας τη δική της προσωπική σφραγίδα σε ένα τραγούδι-σταθμό της ελληνικής δισκογραφίας.

Το «Κάνε Κάτι» κυκλοφορεί από την Panik Records σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!

