Ledisi: «Μέσα από τη φωνή μου αφηγούμαι ιστορίες»

«Δεν δημιουργώ μουσική για να ταιριάξω κάπου. Παραμένω πάντα μέσα στην ιστορία που αφηγούμαι. Οι άνθρωποι παντού καταλαβαίνουν πώς τους κάνει να αισθάνονται η μουσική. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Όσο ζω την ιστορία μέσα από την ερμηνεία μου, οποιοδήποτε κοινό μπορεί να νιώσει αυτό το συναίσθημα. Έτσι έχω μάθει να αξιοποιώ τη φωνή και την παρουσία μου πάνω στη σκηνή»

«Jazz… ending? Never.» Η απάντηση έρχεται αυθόρμητα, σχεδόν με γέλιο, όταν η Ledisi καλείται να σχολιάσει τη θέση της jazz στο σήμερα. Και μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις κρύβεται ολόκληρη η καλλιτεχνική της φιλοσοφία. Για τη βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια, η μουσική δεν χωρά σε ταμπέλες, δεν γνωρίζει σύνορα και δεν υπακούει σε κατηγοριοποιήσεις. Είναι μια ζωντανή γλώσσα αφήγησης, μνήμης και ελευθερίας.

Λίγο πριν την εμφάνισή της στο Gazarte Roof Stage, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, μιλά για τη σχέση της με τη jazz, τις ρίζες της στη Νέα Ορλεάνη, την ανάγκη να παραμένει αυθεντική σε κάθε καλλιτεχνικό της βήμα και το νέο της project For Dinah, ένα βαθιά προσωπικό αφιέρωμα στη θρυλική Dinah Washington.

Μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης soul, R&B και jazz σκηνής επιστρέφει φέρνοντας μαζί της ιστορίες, συναίσθημα και τη διαχρονική δύναμη της μουσικής που γεννιέται από την αυθεντική έκφραση.

Καλώς ήρθατε στην Αθήνα και στο star.gr. Τι σημαίνει για εσάς η επιστροφή στην Ευρώπη για ζωντανές εμφανίσεις σε αυτή τη φάση της καριέρας σας;

Λατρεύω να εμφανίζομαι στην Ευρώπη και είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω. Ανυπομονώ ιδιαίτερα να παρουσιάσω τραγούδια από τη νέα μου δουλειά, το For Dinah.

Η jazz παραμένει ένα είδος με βαθιές ρίζες, αλλά και διαρκή εξέλιξη. Τι ρόλο παίζει στη σημερινή καλλιτεχνική σας έκφραση;

Κάθε φορά που τραγουδώ, νιώθω συνδεδεμένη με την κουλτούρα μου, αλλά ταυτόχρονα αφοσιωμένη στα τραγούδια και στην αφήγηση των ιστοριών τους. Πάντα υπήρξα ένα κράμα διαφορετικών μουσικών ειδών και αυτός είναι ο λόγος που ποτέ δεν με αντιμετώπισαν αποκλειστικά ως R&B ή jazz καλλιτέχνιδα. Είμαι απλώς μια καλλιτέχνιδα.

Αυτό δεν ήταν πάντοτε αποδεκτό. Γι’ αυτό αγαπώ τους καλλιτέχνες της σημερινής εποχής. Εκφράζονται όπως ακριβώς ξεκίνησα κι εγώ να εκφράζομαι, χωρίς να ενδιαφέρονται για τα κουτιά στα οποία οι άλλοι θέλουν να βάλουν τη μουσική. Η μουσική είναι μουσική.

Επιτέλους αυτό γίνεται περισσότερο αποδεκτό και από το κοινό στις ηχογραφήσεις. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δουλειά του καλλιτέχνη είναι να ξεπερνά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας. Αυτό που αλλάζει διαρκώς είναι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε και ανακαλύπτουμε τη μουσική.

Αν έπρεπε να περιγράψετε τη σχέση σας με τη jazz με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν αυτή;

Σπίτι.

Προέρχεστε από τη Νέα Ορλεάνη, μια πόλη-σύμβολο της μουσικής. Πώς διαμόρφωσε αυτό το περιβάλλον τη φωνή και την καλλιτεχνική σας ταυτότητα;

Η Νέα Ορλεάνη είναι οικογένεια. Είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Παρότι είμαι ένα καλλιτεχνικό κράμα και γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη αλλά μεγάλωσα στο Όκλαντ, η οικογένειά μου διατήρησε ζωντανές όλες τις παραδόσεις της Νέας Ορλεάνης, κάνοντάς με να αισθάνομαι πάντα σαν στο σπίτι μου.

Η μουσική μας, το φαγητό, ο χορός και όλη αυτή η αγάπη κυριαρχούσαν στα παιδικά μου χρόνια και στις οικογενειακές μας συγκεντρώσεις.

Σήμερα η jazz συναντά το R&B, το gospel και σύγχρονους ήχους. Πού πιστεύετε ότι τελειώνει η jazz — αν τελειώνει κάπου;

Η jazz να τελειώσει; Ποτέ! (γέλια)

Για μένα, αυτή η ερώτηση είναι σαν να με ρωτάτε πώς μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι χωρίς θεμέλια.

Όταν εμφανίζεστε σε διαφορετικές χώρες, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αυτοσχεδιάζετε ή συνδέεστε με το κοινό;

Όχι. Παραμένω πάντα μέσα στην ιστορία που αφηγούμαι. Οι άνθρωποι παντού καταλαβαίνουν πώς τους κάνει να αισθάνονται η μουσική. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα.

Όσο ζω την ιστορία μέσα από την ερμηνεία μου, οποιοδήποτε κοινό μπορεί να νιώσει αυτό το συναίσθημα. Έτσι έχω μάθει να αξιοποιώ τη φωνή και την παρουσία μου πάνω στη σκηνή.

Πόσο δύσκολο είναι να ισορροπείτε ανάμεσα στους κόσμους της jazz, του gospel και του R&B στη μουσική σας πορεία σήμερα;

Είμαι όλα αυτά τα πράγματα, οπότε δεν προσπαθώ να τα ισορροπήσω. Απλώς είμαι ο εαυτός μου. Μέσα από τη φωνή μου αφηγούμαι ιστορίες...

Με το For Dinah τιμάτε την αξεπέραστη Dinah Washington. Τι σας έκανε να νιώσετε ότι αυτή ήταν η σωστή στιγμή για ένα τέτοιο αφιέρωμα;

Ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Οι άνθρωποι θα έχουν πάντα ανάγκη τη μουσική. Η μουσική της Dinah είναι διαχρονική.

Όταν ερμηνεύετε τραγούδια με τόσο μεγάλη ιστορική και καλλιτεχνική κληρονομιά, νιώθετε περισσότερο ευθύνη ή ελευθερία πάνω στη σκηνή;

Και τα δύο.

Πώς μεταφέρετε μια κλασική jazz κληρονομιά σε έναν σύγχρονο ήχο, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητά της;

Η αυθεντικότητα στη δική μου τέχνη δεν είναι κάτι που χάνεται ούτε κάτι που χρειάζεται να συντηρώ. Δεν γνωρίζω άλλον τρόπο να υπάρχω καλλιτεχνικά.

Δεν δημιουργώ μουσική για να ταιριάξω κάπου. Απλώς παίζω μουσική.

Οι άλλοι μπορεί να έχουν άποψη για αυτό που κάνω. Αυτό όμως δεν είναι δική μου ευθύνη. Η δική μου δουλειά είναι να δημιουργώ τέχνη που αγαπώ και να είμαι ειλικρινής όσο το κάνω.

Στη μουσική σας συνυπάρχουν συχνά η έννοια της κληρονομιάς και της προσωπικής απελευθέρωσης. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στο να τιμάτε το παρελθόν και ταυτόχρονα να προχωράτε πέρα από αυτό;

Όταν έχεις επηρεαστεί τόσο βαθιά από το παρελθόν όσο εγώ, απλώς γίνεσαι αυτό που είσαι. Έτσι τιμώ το παρελθόν: το αναγνωρίζω, μιλώ γι’ αυτό και το ζω ανοιχτά

Όταν τραγουδάτε για ιστορίες αγάπης, πόνου ή ταυτότητας, βλέπετε τον εαυτό σας περισσότερο ως αφηγήτρια αυτών των ιστοριών ή ως ένα μέσο μέσα από το οποίο εκφράζεται κάτι μεγαλύτερο;

Βλέπω τον εαυτό μου ως όλα αυτά που περιγράψατε. Όλα ξεκινούν από το τραγούδι, το οποίο είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο εκφράζομαι.

Η ιστορία είναι το μέσο μέσα από το οποίο μεταφέρω όσα νιώθω και όσα θέλω να επικοινωνήσω.

Τι μπορεί να περιμένει το κοινό της Αθήνας από την εμφάνιση σας στο Gazarte Roof Stage, τόσο μουσικά όσο και συναισθηματικά;

Μια γιορτή αφιερωμένη στη Βασίλισσα των Blues. Το Ledisi: For Dinah θα περιλαμβάνει επίσης μερικά από τα δικά μου τραγούδια, ώστε το κοινό να ακούσει πώς η επιρροή της Dinah έχει διαμορφώσει τη δική μου προσέγγιση στο R&B και τη soul.»

Γεωργία Χάρδα

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου

