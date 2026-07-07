Σε βαθύ πένθος βρίσκεται ο Νίκος Μωραΐτης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο γνωστός στιχουργός μοιράστηκε τη θλίψη του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, περιγράφοντας με λόγια γεμάτα αγάπη τη δύσκολη στιγμή που βιώνει.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έρχεται η πιο δύσκολη μέρα, καθώς καλείται να πάει στο νοσοκομείο για να παραλάβει τη σορό της μητέρας του.

«Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του. Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μωραΐτης.

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, αποχαιρέτησε τη μητέρα του, αναφερόμενος στη μοναδική θέση που είχε στη ζωή του: «Μαμά. Τι ωραία που ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ. Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά».

Ο στιχουργός μίλησε με θαυμασμό για τη μητέρα του και για τα ταλέντα της, τονίζοντας πόσο περήφανος ήταν για εκείνη.

«Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου. Σ’ αγαπώ», έγραψε συγκινημένος.

Παράλληλα, ζήτησε από τους φίλους και τους ανθρώπους που τον αγαπούν να σεβαστούν τη δύσκολη αυτή στιγμή, αναφέροντας πως θα ενημερώσει ο ίδιος μέσα από τα social media.

«Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση», σημείωσε.