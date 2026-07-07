Στο Θούριο Ορεστιάδας, όπου ζουν οι γονείς του, βρίσκεται αυτό το διάστημα ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός επισκέπτεται συχνά το χωριό του -κυρίως τους θερινούς μήνες- προκειμένου να βλέπει τους γονείς του, αλλά και να ξανασμίγει με τα μέρη που του ξυπνούν πολύ όμορφες αναμνήσεις.

Ο ίδιος δεν ξεχνά ούτε στις διακοπές του τους διαδικτυακούς του φίλους, τους οποίους φρόντισε να ενημερώσει για την παραμονή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Αρχικά, δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει σε ένα απέραντο χωράφι με ηλιοτρόπια την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Κρατά δύο μεγάλους ηλίανθους, έναν σε κάθε χέρι, και τους έχει φέρει δίπλα στο πρόσωπό του.

Στην εξόρμησή του στους αγρούς, φορούσε μαύρο T-shirt με ανοιχτό γαλάζιο κοντομάνικο πουκάμισο από πάνω, ενώ τα γυαλιά ηλίου του κρέμονταν από τη λαιμόκοψη της μπλούζας. Στο βάθος απλωνόταν το ανθισμένο χωράφι, με τον ήλιο να δύει στον ορίζοντα και τον ουρανό να είναι βαμμένος σε ζεστές αποχρώσεις του πορτοκαλί και του γαλάζιου. Στο επάνω μέρος της εικόνας αναγραφόταν η φράση «Village Sunset».

Ο Γιάννης Στάνκογλου απολαμβάνει τη ζωή στο χωριό

Στη συνέχεια, πόσταρε μια τρυφερή και παιχνιδιάρικη στιγμή ανάμεσα σε εκείνον και ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο κρατούσε στην αγκαλιά του. Ο ηθοποιός είχε φέρει το πρόσωπό του πολύ κοντά στο ζώο, σαν να του έδινε ένα φιλί. Στο φόντο διακρίνονταν πολλές κατσίκες, ένας φράχτης, στύλοι ηλεκτροδότησης και ένας συννεφιασμένος ουρανός.

Ο ηθοποιός έκανε νέους φίλους / Πηγή: Instagram Γιάννη Στάνκογλου

Στο εν λόγω στιγμιότυπο φορούσε μαύρο T-shirt με ανοιχτόχρωμο κοντομάνικο πουκάμισο από πάνω, ενώ ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κρεμόταν από τη λαιμόκοψη της μπλούζας του.