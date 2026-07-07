Μαρία Θεοχαράκη: Αναλαμβάνει το τμήμα marketing της Νικ. Ι. Θεοχαράκης

Το βιογραφικό και ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός marketing και επικοινωνίας

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Μαρία Θεοχαράκη: Αναλαμβάνει το τμήμα Marketing της Νικ. Ι. Θεοχαράκης
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Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, η κα Μαρία Θεοχαράκη αναλαμβάνει τη θέση της Marketing Manager της Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, συνεχίζοντας την πορεία της στην εταιρία όπου βρίσκεται από το 2021, έχοντας διατελέσει Digital Marketing Specialist. Η κυρία Θεοχαράκη διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του digital marketing και της διαφήμισης, έχοντας εργαστεί για σειρά ετών στο εξωτερικό, όπου απέκτησε ουσιαστική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας και marketing. Από τη νέα της θέση, θα έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των ενεργειών marketing και επικοινωνίας της εταιρίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των μαρκών που εκπροσωπεί η Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ στην ελληνική αγορά. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία.

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