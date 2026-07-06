Απρόοπτο για την Αφροδίτη Γραμμέλη: Εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ

Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η νέα εβδομάδα για την Αφροδίτη Γραμμέλη, καθώς είχε ένα απρόοπτο κατά την επίσκεψή της στον γιατρό.

Η δημοσιογράφος, όπως έκανε γνωστό με ένα βίντεο - story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική για να την απεγκλωβίσει.

Τέλος καλό, όλα καλά με την ίδια την Αφροδίτη Γραμμέλη να αναφέρει στην ανάρτησή της: «Ευχαριστώ πολύ το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για τον απεγκλωβισμό από το ασανσέρ του γιατρύ μου. Και μη χειρότερα θα πω και θα σωπάσω».

Δες την ανάρτησή της:

Αφροδίτη Γραμμέλη για κατάθλιψη: «Είχα 6-7 κρίσεις πανικού την ημέρα»

Η Αφροδίτη Γραμμέλη μίλησε την Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Super Κατερίνα για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα της, περιγράφοντας κρίσεις πανικού, κατάθλιψη και τη βοήθεια που ζήτησε από ειδικό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μετά ο χαμό του μπαμπά μου. Είχα 6-7 κρίσεις πανικού την ημέρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είμαι ευαίσθητη. Με το θάνατο του μπαμπά μου βίωσα την κατάθλιψη με όλα τα συμπτώματα. Ήμασταν πολύ δεμένοι, ήταν πολύ απροσδόκητο και ο τρόπος που συνέβη, δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη. Δεν ήταν άρρωστος. Για τους γονείς μας πιστεύουμε ότι είναι αθάνατοι. Για τους ανθρώπους της οικογένειάς μας πιστεύουμε ότι δεν θα φύγουν ποτέ. Όταν γίνεται μπροστά στα μάτια σου είναι σοκ. Πέρασα βαρβάτη κατάθλιψη. Δεν την αντιμετώπισα από την αρχή σωστά, πίστευα ότι θα το ξεπεράσω μόνη μου.Αυτό επιδείνωσε την κατάσταση. Άρχισα σιγά σιγά να το ξεπερνάω, πήγα σε κάποιον ειδικό, με συμβούλευσε κι άρχισα να τα βλέπω και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άρχισα να προσπαθώ να εκλογικεύσω κάποια πράγματα, να μην πιέζομαι πολύ. Δε με βοήθησε ο χώρος της τηλεόρασης, είναι σκληρός χώρος. Ειδικά φέτος, παρόλο που έχω κουραστεί πάρα πολύ από τη δουλειά, έχω βρει μία ισορροπία. Φέτος ήταν μια χρονιά που παρά τις αντιξοότητες στην ζώνη του sαββατοκύριακου είμαι πολύ καλά».