Η Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο! Η 18χρονη πλέον κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα ανήρτησε ένα συγκινητικό βίντεο από την αποφοίτησή της.

Στο κλιπ τη βλέπουμε να πέφτει στην αγκαλιά του πατέρα της, με εκείνον να τη φιλά τρυφερά χαρίζοντάς της μια τεράστια ανθοδέσμη.

«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε στην ανάρτησή της η Βικτώρια Δέλλα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει την αγάπη που τρέφει για τον πατέρα της, τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και προπονητή.

Μετά την απώλεια της πολυαγαπημένης συζύγου και μαμάς Γωγώς, πλέον, ο Τραϊανός Δέλλας έχει στρέψει όλη την προσοχή στην κόρη του, Βικτώρια, καθώς ο ένας παίρνει δύναμη από τον άλλον για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το τεράστιο κενό που άφησε πίσω της ο θάνατός της.