Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη Μαστροκώστα - Τραϊανού αποφοίτησε από το σχολείο

Το συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε με τον πατέρα της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα, κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα, αποφοίτησε από το σχολείο.
  • Η 18χρονη ανήρτησε συγκινητικό βίντεο από την αποφοίτησή της, όπου αγκαλιάζει τον πατέρα της.
  • Στην ανάρτησή της, ευχαρίστησε τον πατέρα της για την αγάπη και υποστήριξή του.
  • Μετά τον θάνατο της Γωγώς, ο Τραϊανός Δέλλας εστιάζει στην κόρη του για να ξεπεράσουν το πένθος.
  • Η σχέση τους ενισχύεται καθώς στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο!  Η 18χρονη πλέον κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα ανήρτησε ένα συγκινητικό βίντεο από την αποφοίτησή της.

Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της

Στο κλιπ τη βλέπουμε να πέφτει στην αγκαλιά του πατέρα της, με εκείνον να τη φιλά τρυφερά χαρίζοντάς της μια τεράστια ανθοδέσμη.

«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε στην ανάρτησή της η Βικτώρια Δέλλα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει την αγάπη που τρέφει για τον πατέρα της, τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και προπονητή.

δελλα

δελλα

Μετά την απώλεια της πολυαγαπημένης συζύγου και μαμάς Γωγώς, πλέον, ο Τραϊανός Δέλλας έχει στρέψει όλη την προσοχή στην κόρη του, Βικτώρια, καθώς ο ένας παίρνει δύναμη από τον άλλον για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το τεράστιο κενό που άφησε πίσω της ο θάνατός της.

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