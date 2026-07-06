Ιωάννα Τούνη: «Έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικ κιτρινιάρικες εκπομπές»

«Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι οι εκπομπές που την επικρίνουν έχουν πάρει ρεπό για το καλοκαίρι.
  • Εκφράζει τη χαρά της που μπορεί να απολαύσει το καλοκαίρι της χωρίς κριτική.
  • Η influencer είχε γίνει θέμα σχολιασμού λόγω των αναρτήσεών της στα social media, ιδιαίτερα από το ταξίδι της στο Μπαλί.
  • Αναφέρει ότι η εβδομάδα αυτή είναι η πρώτη χωρίς "κιτρινίλα" και τοξικά θέματα.

Με κέφι και καλή διάθεση ξεκίνησε η Ιωάννα Τούνη την εβδομάδα.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η influencer - επιχειρηματίας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram, εκφράζει τη χαρά της που από σήμερα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δε θα υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές που της ασκούν κριτική για ό,τι κάνει και θα μπορεί – όπως λέει χαρακτηριστικά – να χαρεί το καλοκαίρι της σαν άνθρωπος!

Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»

Η Ιωάννα Τούνη πολλές φορές μέσα στη σεζόν έγινε θέμα σχολιασμού στις ψυχαγωγικές τηλεοπτικές εκπομπές λόγω των αναρτήσεών της στα social media, με αποκορύφωμα την προηγούμενη εβδομάδα που βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω των αναρτήσεών της από το ταξίδι που έκανε στο Μπαλί με την εταιρεία της και τα κορίτσια που συνεργάζεται.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα» αναφέρει στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

τούνη

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