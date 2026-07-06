Με κέφι και καλή διάθεση ξεκίνησε η Ιωάννα Τούνη την εβδομάδα.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η influencer - επιχειρηματίας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram, εκφράζει τη χαρά της που από σήμερα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δε θα υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές που της ασκούν κριτική για ό,τι κάνει και θα μπορεί – όπως λέει χαρακτηριστικά – να χαρεί το καλοκαίρι της σαν άνθρωπος!

Η Ιωάννα Τούνη πολλές φορές μέσα στη σεζόν έγινε θέμα σχολιασμού στις ψυχαγωγικές τηλεοπτικές εκπομπές λόγω των αναρτήσεών της στα social media, με αποκορύφωμα την προηγούμενη εβδομάδα που βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω των αναρτήσεών της από το ταξίδι που έκανε στο Μπαλί με την εταιρεία της και τα κορίτσια που συνεργάζεται.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα» αναφέρει στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.