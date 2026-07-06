Επίδομα 300 ευρώ: Πότε Θα Καταβληθεί Στους Συνταξιούχους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή του επιδόματος των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σταθερά εντός του Νοεμβρίου θα καταβάλλεται πλέον η ετήσια οικονομική ενίσχυση προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η οποία έχει πλέον διαμορφωθεί στα 300 ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, που αποτελεί μόνιμο μέτρο στήριξης, έρχεται ενισχυμένη τόσο ως προς το ποσό όσο και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έχουν διευρυνθεί σημαντικά.

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