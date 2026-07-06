Επίδομα 300 ευρώ: Πότε θα το λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι;

Έρχεται ενισχυμένο και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά

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Επίδομα 300 ευρώ: Πότε Θα Καταβληθεί Στους Συνταξιούχους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το επίδομα των 300 ευρώ θα καταβληθεί νωρίτερα στους συνταξιούχους φέτος.
  • Η πληρωμή θα γίνεται σταθερά εντός Νοεμβρίου.
  • Αυξάνεται το ποσό και ο αριθμός των δικαιούχων για το επίδομα.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έχουν διευρυνθεί.
  • Το επίδομα αποτελεί μόνιμο μέτρο στήριξης για χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή του επιδόματος των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σταθερά εντός του Νοεμβρίου θα καταβάλλεται πλέον η ετήσια οικονομική ενίσχυση προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η οποία έχει πλέον διαμορφωθεί στα 300 ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, που αποτελεί μόνιμο μέτρο στήριξης, έρχεται ενισχυμένη τόσο ως προς το ποσό όσο και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έχουν διευρυνθεί σημαντικά.

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