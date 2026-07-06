Parkout: Νέα Εφαρμογή Για Πάρκινγκ Στην Αθήνα

Τέλος στον εφιάλτη εύρεσης θέσης πάρκινγκ στην Αθήνα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Αθηναίων, με μια νέα δωρεάν εφαρμογή που δείχνει σε πραγματικό χρόνο πού υπάρχει κενή θέση.

Το Parkout συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μια θέση πάρκινγκ με εκείνους που την αναζητούν σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Έτσι οι οδηγοί θα μπορούν να εξοικονομούν χρόνο και παράλληλα θα περιοριστεί η άσκοπη κυκλοφορία οχημάτων, βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Parkout: Πώς λειτουργεί;

Το Parkout εισάγει ένα μοντέλο Peer-to-Peer (P2P) matching και βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.

Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κατεβάσεις δωρεάν την εφαρμογή τόσο σε συσκευές Android, όσο και σε iOS.

Όταν πρόκειται να φύγεις από μία θέση στάθμευσης, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι αυτή πρόκειται να ελευθερωθεί.

Αν αναζητάς θέση στάθμευσης, μπορείς να ενημερωθείς για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία και διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Parkout: Ποιες περιοχές καλύπτει

Η λειτουργία της εφαρμογής Parkout αφορά τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Συγκεκριμένα εφαρμόζεται στις εξής περιοχές:

Προμπονά,

Ριζούπολη,

Άνω Πατήσια,

Πατήσια,

Άγιος Ελευθέριος,

Νιρβάνα,

Σεπόλια,

Κοκκινιά,

Ακαδημία Πλάτωνος,

Κολωνός,

Βοτανικός,

Ελαιώνας,

Ρουφ,

ΟΣΕ,

Πλατεία Αττικής,

Πλατεία Αμερικής,

Κυψέλη,

Άνω Κυψέλη,

Νέα Κυψέλη,

Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων,

Αμπελόκηποι,

Γουδή,

Παγκράτι,

Ζάππειο,

Στάδιο,

Προφήτης Ηλίας,

Α΄ Νεκροταφείο,

Νέος Κόσμος,

Γούβα,

Δουργούτι,

Άνω Πετράλωνα,

Κάτω Πετράλωνα.

Δεν υποστηρίζεται στις περιοχές:

Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα,

Ακρόπολη,

Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου,

Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη,

Κολωνάκι,

Ιλίσια,

Λυκαβηττός

Κουντουριώτικα

Τα βασικά οφέλη του Parkout

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος: Μείωση του χρόνου αναζήτησης στάθμευσης («cruising»), βοηθώντας κατοίκους και επισκέπτες να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους.

Μείωση του χρόνου αναζήτησης στάθμευσης («cruising»), βοηθώντας κατοίκους και επισκέπτες να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους. Συμβολή στο περιβάλλον: Λιγότερος χρόνος cruising σημαίνει λιγότερες εκπομπές CO₂. Η Parkout φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας της πόλης.

Λιγότερος χρόνος cruising σημαίνει λιγότερες εκπομπές CO₂. Η Parkout φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας της πόλης. Πρόσβαση για όλους: Η εφαρμογή διατίθεται χωρίς κόστος για τους δημότες και τους επισκέπτες, ενώ το μοντέλο peer-to-peer προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών.

Η εφαρμογή διατίθεται χωρίς κόστος για τους δημότες και τους επισκέπτες, ενώ το μοντέλο peer-to-peer προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Ποιότητα ζωής: Μείωση του στρες και του εκνευρισμού, που προκαλεί η καθημερινή αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην πόλη.