Φωτιά Ωραιόκαστρο: «Θάβουν» τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Καλύτερη η εικόνα στα δύο εργοστάσια στο Ωραιόκαστρο - Γίνονται επιχωματώσεις / ERT

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Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, όπου έχει περιοριστεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 4/7, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας γρήγορες διαστάσεις, λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Η εικόνα στο σημείο παρουσιάζεται βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων- επιχείρηση που ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Ωραιόκαστρο: Στον Εισαγγελέα ο 76χρονος- Πώς ξεκίνησε η φωτιά από το ΙΧ του

Φωτιά Ωραιόκαστρο: «Θάβουν» τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο / Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)

Εκτός από τις ρίψεις νερού γίνονται και επιχωματώσεις, ώστε η φωτιά να μην έχει οξυγόνο και έτσι να σβήσει. Λόγω του νέφους που έχει δημιουργηθεί, οι πολίτες καλούνται να έχουν κλειστά τα παράθυρα στα σπίτια τους, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις.

Από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, το ακριβές μέγεθος των οποίων καταγράφεται από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί που εκλύθηκαν επηρέασαν μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με τους επιστήμονες και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν τις μετρήσεις και τα διαθέσιμα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθούν, επιπλέον, τυχόν ευθύνες προσώπων που συνδέονται με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, όπως καθαρισμοί οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων.

Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Στη Θεσσαλονίκη ο καπνός

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος

Εναέρια μέσα συνέδραμαν στην πυρόσβεση / Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο τη μέχρι στιγμής αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Όπως έγινε γνωστό, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Χθες, Κυριακή, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρωτοβουλία του υφυπουργού, με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο.

Ο κ. Κατσαφάδος, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου και την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της ΔΑΕΦΚ Βορείου Ελλάδος, Ανάργυρος Δαλαρής, έχει ήδη θέσει σε κινητοποίηση το προσωπικό της υπηρεσίας για την άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρωγής.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών», σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του.

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