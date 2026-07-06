Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!

Ο μικρός έγινε 6 ετών - Φωτογραφίες από το εντυπωσιακό πάρτι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη γιόρτασαν τα έκτα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση.
  • Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο ηθοποιοί παραμένουν ενωμένοι για τον γιο τους.
  • Διοργάνωσαν εντυπωσιακό πάρτι με συγγενείς και φίλους, γεμάτο παιχνίδια και γέλια.
  • Μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη γιορτή στα Instagram Stories τους, αποσπώντας ευχές από τους followers.
  • Ο Μπουρδούμης και η Δροσάκη παντρεύτηκαν το 2020 και χώρισαν τον Απρίλιο του 2023.

Μια ξεχωριστή ημέρα έζησαν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη, καθώς ο μονάκριβος γιος τους, Αναστάσης, γιόρτασε τα έκτα γενέθλιά του.

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Ξεχωριστή μέρα για Μπουρδούμη - Δροσάκη: Ο Αναστάσης έκλεισε τα 6

Οι δύο ηθοποιοί μπορεί να μην είναι πλέον ζευγάρι, ωστόσο όταν πρόκειται για τον γιο τους παραμένουν ενωμένοι, φροντίζοντας να του χαρίζουν όμορφες αναμνήσεις και στιγμές γεμάτες αγάπη.

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Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!

Με αφορμή τα γενέθλια του μικρού, διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό πάρτι, στο οποίο βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας. Μπαλόνια, παιχνίδια, γέλια και παιδικές φωνές δημιούργησαν το πιο χαρούμενο σκηνικό, με τον μικρό εορτάζοντα να απολαμβάνει κάθε στιγμή της ξεχωριστής του ημέρας.

Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!

Τόσο ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης όσο και η Λένα Δροσάκη μοιράστηκαν μέσα από τα Instagram Stories τους στιγμιότυπα από τη γιορτή, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια γεύση από το όμορφο πάρτι που ετοίμασαν για τον γιο τους.

Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!

Οι αναρτήσεις τους απέσπασαν δεκάδες ευχές και μηνύματα αγάπης, με τους followers να εύχονται στον μικρό Αναστάση «Χρόνια πολλά» και να σχολιάζουν πόσο όμορφο είναι που οι δύο γονείς συνεχίζουν να βρίσκονται μαζί στις σημαντικές στιγμές του παιδιού τους.

Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!

Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2020, λίγο πριν καλωσορίσουν στον κόσμο τον γιο τους, ενώ η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2023.

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