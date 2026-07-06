Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα, από το οποίο ανασύρθηκε νεκρός ένας 70χρονος.
Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως έμενε ο 70χρονος με τον αδελφό του, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός σε διπλανό δωμάτιο.
Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο αδελφός του, παρόλο που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, δε δέχθηκε να πάει στο νοσοκομείο.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.