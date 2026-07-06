Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα μετά από φωτιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να βρεθεί νεκρός ένας 70χρονος άνδρας.
  • Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 70χρονο χωρίς τις αισθήσεις του κατά την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Ο αδελφός του 70χρονου βρέθηκε ζωντανός σε διπλανό δωμάτιο, αλλά αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες.
  • Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα, από το οποίο ανασύρθηκε νεκρός ένας 70χρονος. 

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως έμενε ο 70χρονος με τον αδελφό του, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός σε διπλανό δωμάτιο. 

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο αδελφός του, παρόλο που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, δε δέχθηκε να πάει στο νοσοκομείο. 

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

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