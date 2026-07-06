Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων και Αγίου Σισώη.

Ο Όσιος Σισώης έλαμψε με την πνευματική του σύνεση, την ταπεινοφροσύνη, τη φιλαδελφία και το ενδιαφέρον του στο να επιστρέψει και ένα μόνο αμαρτωλό. Μεταξύ των ασκητών αναδείχτηκε ονομαστός και μέγας, αθλητής της πρώτης γραμμής, τύπος εγκράτειας, αλλά και ψυχή πού προσευχόταν για δικαίους και αδίκους, πλούσιους και φτωχούς, άρχοντες και ιδιώτες, κληρικούς και λαϊκούς και γενικά για όλο τον κόσμο. Στη γη ήταν, αλλά η ζωή του ήταν ουράνια. Υψωμένος πάνω από τη σάρκα, που χαλιναγωγούσε τέλεια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη θεία κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η μνήμη του μένει υπόδειγμα σ' όσους θέλουν την ασκητική ζωή, για να είναι γνήσιοι και πραγματικοί ασκητές, όχι μόνο με την αντοχή του σώματος, αλλά και με την πνευματική αναγέννηση και τη λάμψη της αρετής.

Ο Όσιος Σισώης επισκέφθηκε κάποτε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν στάθηκε μπροστά και αναλογίσθηκε το μεγαλείο, στο οποίο έζησε ο ενδοξότατός αυτός βασιλιάς των Ελλήνων, την δόξα που απέκτησε με τα κατορθώματά του στους πολέμους, που τον έκαναν ήρωα και κατακτητή της εποχής εκείνης, έφριξε με την σκέψη πόσο άστατη είναι η ζωή και πόσο πρόσκαιρη η δόξα. Έκλαψε και θρήνησε για τη ματαιότητα όλης αυτής της προσπάθειας που κατέλαβε όλη του τη ζωή και που δεν του προσέφερε κανένα καλό στην ψυχή του.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Λύκιος, Λυκίας

Λυκία

Σάτυρος, Σάτος

Σισώης

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:08 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 42 λεπτά.

Σελήνη 20.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού

Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού (World Kissing Day ή World Kiss Day). Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής.

Αστρονομία

Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μία επιστήμη που μελετά το φιλί.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός, που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000, με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ του μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού. Στις 14 Φεβρουαρίου 2013 ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη, φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.