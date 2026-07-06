Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Ιουλίου
05.07.26 , 23:38 Nοσοκομείο Λήμνου: 87χρονος ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια
05.07.26 , 23:22 Fly Athens: Χάλκινος ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5,81μ.
05.07.26 , 22:37 Κλήρωση Τζόκερ 5/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.100.000 ευρώ
05.07.26 , 22:18 Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα τυλιγμένος με σεντόνι
05.07.26 , 21:36 Ρώσοι φαρσέρ: «Με λίγο μακιγιάζ κι ένα email παγιδεύσαμε τον Θάνο Ντόκο»
05.07.26 , 20:54 Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!
05.07.26 , 20:33 BMW X5: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον
05.07.26 , 20:05 Φωτιά Οινόη: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες
05.07.26 , 18:54 Αριδαία: 16χρονη υπέστη ανακοπή μέσα στο σπίτι της - Πώς την έσωσαν
05.07.26 , 17:46 Συγκλονίζει στο Star o τραυματίας από κατάρρευση τοιχοποιίας στο Μαρούσι
05.07.26 , 17:39 Σπυροπούλου: Το λευκό mini φόρεμα που απογείωσε το sunset look της
05.07.26 , 17:25 Μαμά και κόρη σε απόλυτο pink mood: Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα
05.07.26 , 17:15 Θεσσαλονίκη: Προσομοίωση των επιθέσεων έκανε η Αντιτρομοκρατική
05.07.26 , 16:05 «Με έσωσε η Έλλη Κοκκίνου» - Η περιπέτεια με τις φωνητικές της χορδές
Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Μεσσαροπούλου - Μυλωνάκης: Η πρώτη έξοδος με Ζαχαρέα & Ρουσόπουλο
Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145
Σπυροπούλου: Το λευκό mini φόρεμα που απογείωσε το sunset look της
Σπύρος Μαρτίκας για Βρισηίδα: «Θέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη»
Άντζελα Δημητρίου: «Αυτό δεν είναι μάνα και το κατάλαβα τώρα... »
Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!
Μαμά και κόρη σε απόλυτο pink mood: Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων και Αγίου Σισώη.

Ο Όσιος Σισώης έλαμψε με την πνευματική του σύνεση, την ταπεινοφροσύνη, τη φιλαδελφία και το ενδιαφέρον του στο να επιστρέψει και ένα μόνο αμαρτωλό. Μεταξύ των ασκητών αναδείχτηκε ονομαστός και μέγας, αθλητής της πρώτης γραμμής, τύπος εγκράτειας, αλλά και ψυχή πού προσευχόταν για δικαίους και αδίκους, πλούσιους και φτωχούς, άρχοντες και ιδιώτες, κληρικούς και λαϊκούς και γενικά για όλο τον κόσμο. Στη γη ήταν, αλλά η ζωή του ήταν ουράνια. Υψωμένος πάνω από τη σάρκα, που χαλιναγωγούσε τέλεια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη θεία κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η μνήμη του μένει υπόδειγμα σ' όσους θέλουν την ασκητική ζωή, για να είναι γνήσιοι και πραγματικοί ασκητές, όχι μόνο με την αντοχή του σώματος, αλλά και με την πνευματική αναγέννηση και τη λάμψη της αρετής.

Ο Όσιος Σισώης επισκέφθηκε κάποτε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν στάθηκε μπροστά και αναλογίσθηκε το μεγαλείο, στο οποίο έζησε ο ενδοξότατός αυτός βασιλιάς των Ελλήνων, την δόξα που απέκτησε με τα κατορθώματά του στους πολέμους, που τον έκαναν ήρωα και κατακτητή της εποχής εκείνης, έφριξε με την σκέψη πόσο άστατη είναι η ζωή και πόσο πρόσκαιρη η δόξα. Έκλαψε και θρήνησε για τη ματαιότητα όλης αυτής της προσπάθειας που κατέλαβε όλη του τη ζωή και που δεν του προσέφερε κανένα καλό στην ψυχή του. 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Λύκιος, Λυκίας
  • Λυκία
  • Σάτυρος, Σάτος
  • Σισώης

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:08 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 42 λεπτά.

Σελήνη 20.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού

Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού (World Kissing Day ή World Kiss Day). Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής.

Αστρονομία
Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μία επιστήμη που μελετά το φιλί.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός, που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000, με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ του μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού. Στις 14 Φεβρουαρίου 2013 ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη, φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top