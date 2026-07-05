Κομμάτι-κομμάτι προσπαθεί να συνθέσει η Αντιτρομοκρατική τις κινήσεις των εμπρηστών που έβαλαν στο στόχαστρο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός συντάκτης του STAR Παναγιώτης Μπούσιος, έχει νέα στοιχεία.

Όσο τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συγκεντρώνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να καταγράψουν τη διαδρομή των δραστών, προκύπτουν και νέα στοιχεία που έρχονται να ανατρέψουν ό,τι γνώριζαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, μετά την επίθεση, έκαναν μια προσομοίωση.

Οι πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου

Κινήθηκαν με μοτοσικλέτα την ίδια ώρα που έγιναν οι επιθέσεις και φαίνεται, ότι δεν αποκλείουν, στο τελευταίο χτύπημα στην οδό Γραβιάς, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, να έδρασε και δεύτερη ομάδα εμπρηστών.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία και τα ευρήματα και, στη συνέχεια, μέρα με τη μέρα, βγάζουν από το «κάδρο» των ερευνών οποιοδήποτε εύρημα δε σχετίζεται με την υπόθεση. Μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και, σίγουρα, οι ίδιοι δε λειτουργούν υπό τη δεδομένη πίεση που υπάρχει γύρω τους για άμεσα αποτελέσματα.

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