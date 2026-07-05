Θεσσαλονίκη: Προσομοίωση των επιθέσεων έκανε η Αντιτρομοκρατική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έδρασε και δεύτερη ομάδα εμπρηστών

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Aπόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (5/7/2026)

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Κομμάτι-κομμάτι προσπαθεί να συνθέσει η Αντιτρομοκρατική τις κινήσεις των εμπρηστών που έβαλαν στο στόχαστρο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός συντάκτης του STAR Παναγιώτης Μπούσιος, έχει νέα στοιχεία.

Θεσσαλονίκη: Nέο Μηχανάκι Στο «Κάδρο» Των Ερευνών - Video

Όσο τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συγκεντρώνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να καταγράψουν τη διαδρομή των δραστών, προκύπτουν και νέα στοιχεία που έρχονται να ανατρέψουν ό,τι γνώριζαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, μετά την επίθεση, έκαναν μια προσομοίωση.

Θεσσαλονίκη: Προσομοίωση των επιθέσεων έκανε η Αντιτρομοκρατική

Οι πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου 

Κινήθηκαν με μοτοσικλέτα την ίδια ώρα που έγιναν οι επιθέσεις και φαίνεται, ότι δεν αποκλείουν, στο τελευταίο χτύπημα στην οδό Γραβιάς, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, να έδρασε και δεύτερη ομάδα εμπρηστών.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία και τα ευρήματα και, στη συνέχεια, μέρα με τη μέρα, βγάζουν από το «κάδρο» των ερευνών οποιοδήποτε εύρημα δε σχετίζεται με την υπόθεση. Μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και, σίγουρα, οι ίδιοι δε λειτουργούν υπό τη δεδομένη πίεση που υπάρχει γύρω τους για άμεσα αποτελέσματα.

 

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