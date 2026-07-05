Φωτιά τώρα στη Δροσιά Ευβοίας - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Ευβοίας, το μεσημέρι της Κυριακής 5/7/26.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης δύο ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ.

Λίγη ώρα αργότερα, μια ακόμη πύρινη εστία ξέσπασε, καίγοντας αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Αμμούδες Ρόδου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Αμμούδες Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.