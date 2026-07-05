Φωτιά τώρα σε Εύβοια και Ρόδο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Κινητοποίηση ισχυρής Πυροσβεστικής δύναμης

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Φωτιά τώρα σε Εύβοια και Ρόδο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 05.07.26, 13:58
Φωτιά τώρα στη Δροσιά Ευβοίας - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στη Δροσιά Ευβοίας το μεσημέρι της Κυριακής 5/7/26, σε χαμηλή βλάστηση.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Αμμούδες Ρόδου, καίγοντας αγροτοδασική έκταση.
  • Στη Ρόδο, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Συνδράμουν και εθελοντές καθώς και ομάδες πεζοπόρων από ΕΜΟΔΕ.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Ευβοίας, το μεσημέρι της Κυριακής 5/7/26.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης δύο ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ.

Λίγη ώρα αργότερα, μια ακόμη πύρινη εστία ξέσπασε, καίγοντας αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Αμμούδες Ρόδου. 

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κι εκεί, με  30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, τρία αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο που έσπευσαν για την κατάσβεσή της.

 

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