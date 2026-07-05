Ταινία Online: Ο Κοτολαγός Και Το Χάμστερ Του Σκότους

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων βελγικής, γαλλικής και αμερικανικής συμπαραγωγής του 2022 με τίτλο Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους είναι διαθέσιμη online στο star.gr/tv μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Δες εδώ την παιδική ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους (Chickenhare and the Hamster of Drakness) online.

Γεννημένος μισό κοτόπουλο και μισός λαγός, ο νεαρός Κοτολαγός έχει κάθε λόγο να νιώθει διαφορετικός.

Επιθυμεί όσο τίποτα άλλο να γίνει αποδεκτός και να αγαπηθεί παρά τη διαφορετικότητά του και για να αποδείξει την αξία του αποφασίζει να βρει το Χάμστερ του Σκότους, ένα μαγικό σκήπτρο.

Η παθιασμένη αναζήτηση τον οδηγεί σε απίθανες περιπέτειες και τον φέρνει αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις…

Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ