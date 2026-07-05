Ταινία Online: : Δες την ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους

Διαθέσιμη στο star.gr/tv έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου

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Ταινία Online: Ο Κοτολαγός Και Το Χάμστερ Του Σκότους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία κινουμένων σχεδίων 'Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους' είναι βελγικής, γαλλικής και αμερικανικής συμπαραγωγής του 2022.
  • Διαθέσιμη online στο star.gr/tv μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου.
  • Ο πρωταγωνιστής, Κοτολαγός, είναι μισό κοτόπουλο και μισός λαγός που επιθυμεί αποδοχή.
  • Αναζητά το Χάμστερ του Σκότους για να αποδείξει την αξία του, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τους Μπεν Στάσεν και Μπένζαμιν Μουσκέ.

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων βελγικής, γαλλικής και αμερικανικής συμπαραγωγής του 2022 με τίτλο Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους είναι διαθέσιμη online στο star.gr/tv μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Δες εδώ την παιδική ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους (Chickenhare and the Hamster of Drakness) online.

Ταινία Online: : Δες την ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους

Γεννημένος μισό κοτόπουλο και μισός λαγός, ο νεαρός Κοτολαγός έχει κάθε λόγο να νιώθει διαφορετικός.

Επιθυμεί όσο τίποτα άλλο να γίνει αποδεκτός και να αγαπηθεί παρά τη διαφορετικότητά του και για να αποδείξει την αξία του αποφασίζει να βρει το Χάμστερ του Σκότους, ένα μαγικό σκήπτρο.

Ταινία Online: : Δες την ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους

Η παθιασμένη αναζήτηση τον οδηγεί σε απίθανες περιπέτειες και τον φέρνει αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις…

Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ

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Διαβάστε περισσότερα:
Ο ΚΟΤΟΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΣΤΕΡ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
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CHICKENHARE AND THE HAMSTER OF DRAKNESS
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