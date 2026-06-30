BYD: Ξεπερνά τα 5.000 οχήματα στην Ελλάδα

Το επετειακό μοντέλο

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 30.06.26, 18:47
BYD: Ξεπερνά τα 5.000 οχήματα στην Ελλάδα
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Η BYD γιορτάζει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της στην ελληνική αγορά, καθώς παρέδωσε το 5.000ό όχημα Νέας Ενέργειας (EV + PHEV) σε πελάτη. Το αυτοκίνητο, ένα BYD SEAL U DM-i, παραδόθηκε στο κατάστημα BYD Αλίμου, παρουσία στελεχών της εταιρείας, σε μία συμβολική εκδήλωση που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των Ελλήνων οδηγών στη μάρκα.Η επίτευξη των 5.000 πωλήσεων αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό για τη BYD στην Ελλάδα. Μέσα σε 26 μήνες από την έλευσή της στη χώρα μας, η BYD έχει καθιερωθεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες της αγοράς, κατακτώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων Νέας Ενέργειας κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 και δημιουργώντας μία διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα κατόχων.

Η BYD διαθέτει σήμερα μία από τις πληρέστερες γκάμες οχημάτων Νέας Ενέργειας στην ελληνική αγορά, αριθμώντας 9 μοντέλα. Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η γκάμα ξεκινά από το προσιτό DOLPHIN SURF και φτάνει έως το πολυτελές SUV επιδόσεων SEALION 7, καλύπτοντας κάθε κατηγορία και κάθε ανάγκη μετακίνησης.Παράλληλα, η οικογένεια των μοντέλων Super Hybrid DM διευρύνεται συνεχώς με νέες προτάσεις, όπως τα ATTO 2 DM-i και DOLPHIN G DM-i, που αναμένεται στην Ελλάδα το φθινόπωρο, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης μαζί με την ελευθερία των μεγάλων αποστάσεων.

 

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