Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για 38 νεκρούς

Προηγήθηκε τεράστια έκρηξη ηφαιστείου

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Πρώτη Δημοσίευση: 15.08.26, 08:48
Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην ανατολική Ινδονησία/ Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία, με 38 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
  • Ο σεισμός έγινε στις 05:58 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 10-15 χιλιομέτρων και επίκεντρο 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Έντε.
  • Προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, με κατοίκους να εγκαταλείπουν τις παράκτιες περιοχές λόγω προειδοποίησης για τσουνάμι.
  • Αρχικά υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά αργότερα ήρθη καθώς δεν καταγράφηκαν καταστροφικά κύματα.
  • Η Ινδονησία βρίσκεται στον 'Δαχτυλίδι της Φωτιάς', περιοχή με συχνές σεισμικές και ηφαιστειακές δραστηριότητες.

Tριάντα οκτώ είναι ο νεότερος απολογισμός των ατόμων που έχασαν την ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ανοιχτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:58 τοπική ώρα, σε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να βρίσκεται περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

Οι εικόνες από τις καταστροφές

Εικόνες από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταρρεύσει τμήματα ή ολόκληρες κατασκευές. Στη Μαουμέρε και σε άλλες περιοχές της Φλόρες καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές, ενώ κάτοικοι εγκατέλειψαν μαζικά τις παράκτιες περιοχές μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή εξαιτίας των συνεχών μετασεισμών και των επιχειρήσεων των σωστικών συνεργείων.

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για νεκρούς

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ / AP

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για 38 νεκρούς

Ινδονησία: Κατέρρευσαν τα σπίτια από τον σεισμό/ AP

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ / AP

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ / AP

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ / AP

Η ινδονησιακή υπηρεσία γεωφυσικής BMKG έδωσε επίσης μέγεθος 7,7 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μπάι, στην περιοχή Ναγκεκέο.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και τραυματίες, ωστόσο ο απολογισμός αυξήθηκε γρήγορα. Ο κυβερνήτης της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς καταπλακώθηκαν από συντρίμμια ενώ κοιμόντουσαν. Την ίδια ώρα, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας είχε δώσει διαφορετικό, χαμηλότερο απολογισμό, γεγονός που δείχνει ότι τα στοιχεία παραμένουν υπό διασταύρωση.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

 

Στις περιοχές που επλήγησαν έχουν αναφερθεί καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε κατοικίες, διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις επικοινωνίες. Περίπου 2.000 κάτοικοι στην περιοχή Ναγκεκέο απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ νοσοκομείο στην Έντε μετέφερε ασθενείς σε εξωτερικό χώρο για λόγους ασφαλείας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η σεισμική δόνηση σε αρκετές περιοχές, με αναφορές ότι έγινε αισθητή για περίπου ένα λεπτό. Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ.

 

Ήρθη η αρχική προειδοποίηση για τσουνάμι

Ο ισχυρός υποθαλάσσιος σεισμός προκάλεσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών της Φλόρες και των γύρω νησιών να απομακρυνθούν άμεσα προς ασφαλέστερα και υψηλότερα σημεία.

Η BMKG κατέγραψε πράγματι κύματα τσουνάμι σε αρκετές περιοχές. Οι μετρήσεις περιλάμβαναν κύμα 94 εκατοστών στη Μαουρόλε-Έντε, 38 εκατοστών στο λιμάνι Κεβάπαντε της Σίκα, 36 εκατοστών στο Λαμπουάν Μπάγιο και μικρότερα κύματα σε άλλες περιοχές.

Λίγες ώρες αργότερα, οι ινδονησιακές αρχές ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι, αφού δεν καταγράφηκαν μεγαλύτερα και καταστροφικά κύματα. Το Reuters μετέδωσε ότι η προειδοποίηση παρέμεινε σε ισχύ για περίπου τρεις ώρες και στη συνέχεια άρθηκε.

Στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» η Ινδονησία

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια από τις πιο σεισμικά και ηφαιστειακά ενεργές ζώνες του πλανήτη. Για τον λόγο αυτό, ισχυροί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις είναι συχνό φαινόμενο στην περιοχή. Η Φλόρες έχει μάλιστα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής. Το 1992, σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι, με περισσότερους από 2.000 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Ισχυρή ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή

Την ίδια περίοδο, η ευρύτερη περιοχή της Φλόρες παρουσιάζει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το ηφαίστειο Lewotobi Laki-laki έχει παρουσιάσει επανειλημμένα ισχυρές εκρήξεις τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της περιοχής. Επιστημονική μελέτη της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας καταγράφει σημαντική εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου κατά την περίοδο 2024-2025.

Οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τόσο τη σεισμική όσο και την ηφαιστειακή δραστηριότητα, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

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