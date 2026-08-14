Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω

«Δεν μπορείς να παραγγείλεις ούτε ταξί»

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Η απίστευτη ταλαιπωρία στο ταξίδι της για τους Λειψούς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πηνελόπη Πλάκα ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές με καθυστερήσεις και προβλήματα από την Κρήτη.
  • Αντιμετώπισε δυσκολίες με τις αποσκευές της και καθυστερήσεις στην Κω.
  • Η ηθοποιός δεν μπορούσε να βρει ταξί για να μεταβεί στο λιμάνι για τους Λειψούς.
  • Περιέγραψε την εμπειρία της ως την πιο δύσκολη πτήση της ζωής της.
  • Η πρώτη ημέρα των διακοπών της μετατράπηκε σε ταλαιπωρία και άγρυπνη νύχτα.

Με το... καλημέρα ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές για την Πηνελόπη Πλάκα, όμως η ηθοποιός μάλλον δεν περίμενε ότι το ταξίδι της προς τους Λειψούς θα εξελισσόταν σε μια μικρή περιπέτεια. Από τις 4 τα ξημερώματα, όταν έφυγε από την Κρήτη μετά από παράσταση, μέχρι το μεσημέρι, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές καθυστερήσεις, προβλήματα με τις αποσκευές και μεγάλη δυσκολία στην εύρεση ταξί στην Κω.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί την ταλαιπωρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους, περιγράφοντας μέσα από ένα story τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι να φτάσει στον προορισμό της.

Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω

«Θεωρητικά σήμερα ξεκινάνε οι διακοπές μου. Όλα ξεκίνησαν από τις 4.00 το χάραμα, που βρισκόμασταν στην Κρήτη για παράσταση και έπρεπε να φύγουμε να πάρουμε το αεροπλάνο, να φτάσουμε στην Αθήνα», ανέφερε αρχικά.

Το πρόγραμμα, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς από την Αθήνα έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της για να πάρει τις βαλίτσες της και στη συνέχεια να ξαναβρεθεί στο αεροδρόμιο.

«Από εκεί να πάω στο σπίτι μου, να πάρω τις βαλίτσες που είναι για τις διακοπές μου, να γυρίσω στο αεροπλάνο… Ήταν η πιο δύσκολη πτήση της ζωής μου…», εξομολογήθηκε η Πηνελόπη Πλάκα.

Όταν έφτασε στην Κω, όμως, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν. Οι αποσκευές της καθυστέρησαν να εμφανιστούν, με αποτέλεσμα η ίδια και η παρέα της να περιμένουν και να τις αναζητούν.

«Να φτάσουμε στην Κω, να υπάρχει καθυστέρηση στις βαλίτσες, να μην βγαίνουν και να τις ψάχνουμε. Στο τέλος να τις βρίσκουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω

Η μεγαλύτερη δυσκολία, ωστόσο, ήρθε στη συνέχεια, καθώς η ηθοποιός δεν μπορούσε να βρει ταξί για να μεταβεί στο λιμάνι και από εκεί να συνεχίσει το ταξίδι της προς τους Λειψούς.

«Να βγαίνουμε για ταξί, να μην υπάρχουν ταξί στην Κω… Δεν μπορείς να παραγγείλεις ούτε ταξί να σε πάει στο λιμάνι για να σε πάει στους Λειψούς», ανέφερε, εμφανώς ταλαιπωρημένη.

Και κάπως έτσι, αντί για ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές, η πρώτη ημέρα της απόδρασής της μετατράπηκε σε έναν αγώνα δρόμου με αεροπλάνα, βαλίτσες και... ανύπαρκτα ταξί.

«Με αποτέλεσμα να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην όμορφη Κω άυπνη μετά από όλα αυτά που έχω περάσει σήμερα και να ψάχνουμε τρόπο να πάμε στους Λειψούς», κατέληξε η Πηνελόπη Πλάκα.

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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΛΑΚΑ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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