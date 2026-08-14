Μπορεί τις προηγούμενες ημέρες η φημολογία να ήταν έντονη και όλα τα έδειχναν ότι ο Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ θα αποτελούσε παρελθόν από τον πάγκο των ερυθρολεύκων, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής, η συνάντηση ανάμεσα στον Ισπανό τεχνικό και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη διέλυσε τα σύννεφα που είχαν δημιουργηθεί.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε καλό κλίμα για περισσότερες από 2 ώρες και αποφασίστηκε να συνεχίσει στο τιμόνι της ομάδας ο τεχνικός με τον οποίο ο Ολυμπιακός πέτυχε το 2024 τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορία του. Την κατάκτηση του Conference League.

Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στον πάγκο έχοντας ως στόχο τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας, που θα επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδόσφαιρου και φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο Europa League και σε αυτό θα βοηθήσουν και οι δυνατές μεταγραφές που θα γίνουν άμεσα!

To πρωί της Παρασκευής, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ είχε κάνει μία ...χαρακτηριστική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας, και πολλοί είχαν ήδη μαντέψει την ευτυχή κατάληξη του θέματος.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ για την συνάντηση του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρει:

Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Σε μια πολύωρη συνάντηση σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινής συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναγνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές.

Η σχέση του κ. Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυρηλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δε γνωρίζουν την οικογένειά μας.

Από το Φλεβάρη του 2024 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας έζησε το όνειρο της κατάκτησης δυο Ευρωπαϊκών τίτλων και μετά, στις σεζόν 2024-25 και 2025-26 έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης σταθερά στη βαθμολογία της UEFA, έκανε το τρεμπλ στη χρονιά που γιόρτασε τα 100 χρόνια του (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ) και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στους 24 του Champions League.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι (αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο) να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα.

Ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα.

Ο στόχος είναι φυσικά το Πρωτάθλημα αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν.

Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς.