Πέθανε Ο Καθηγητής Του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Βαρουτάς

Έφυγε σήμερα αιφνιδιαστικά από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και καθηγητής του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Βαρουτάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε διακοπές στη Μυτιλήνη και κατέληξε από ανακοπή καρδιάς. Από τον Μάιο του 2026 είχε αναλάβει καθήκοντά προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Διετέλεσε αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026. Επίσης, ήταν αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), το διάστημα 2007-2016.

Κατείχε πτυχίο φυσικής, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλεκτρονική και ραδιοηλεκτρολογία και επίσης, διδακτορικό δίπλωμα στον σχεδιασμό και την τεχνοοικονομική αποτίμηση οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων από το ΕΚΠΑ.

Με την ακαδημαϊκή ιδιότητά του, είχε συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή εθνικούς πόρους, από το 1993 έως το 2026.Ήταν καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου δίδασκε από το 2005.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 του απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE), Έδρα Jean Monnet, με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πολιτικές.