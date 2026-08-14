Ελένη Τσολάκη: Άδραξε την ευκαιρία να γυμναστεί όσο η κόρη της κοιμόταν!

«Το μωρό κοιμάται, η μαμά γυμνάζεται», έγραψε η παρουσιάστρια

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Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελένη Τσολάκη μιλά για τη μητρότητα / Απόσπασμα από τη συνέντευξή της παρουσιάστριας στο περιοδικό ΟΚ!, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day

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Η Ελένη Τσολάκη άλλαξε πολλά στην καθημερινότητά της από την ημέρα που έγινε μητέρα στις 27 Μαρτίου του 2025. Η γυμναστική, ωστόσο, παρέμεινε η αγαπημένη της συνήθεια και μετά τον ερχομό της κόρης της και καρπού του έρωτά της με τον Παύλο Πετρουλάκη.

Ελένη Τσολάκη: Νέες φωτογραφίες από τη Σύρο με τη 14 μηνών κόρη της

Η παρουσιάστρια διανύει μια από τις καλύτερες και πιο ώριμες φάσεις της, κοινοποιώντας στο Instagram διάφορες στιγμές ευτυχίας από τη μητρότητα.

Σήμερα, 14 Αυγούστου, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο την ώρα που κάνει pilates, αποκαλύπτοντας πως εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που η μικρή της κοιμόταν για να ασχοληθεί με τον εαυτό της.

Ελένη Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της από τις διακοπές

«Baby sleeps! Mammy does the…», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο story της, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με emoji δύναμης.

Pilates girl η Ελένη Τσολάκη!

Pilates girl η Ελένη Τσολάκη!

Τον Ιούνιο, η κόρη της Ελένης Τσολάκη και του Παύλου Πετρουλάκη βαφτίστηκε και πήρε το όνομα Μαρία, με την τελετή να πραγματοποιείται στο Λαγονήσι. Η ίδια, αναφερόμενη στη βάφτιση της μικρής, τόνισε συγκινημένη πως ήταν «η δεύτερη ομορφότερη μέρα της ζωής της» μετά τη γέννησή της.

Παράλληλα, μιλώντας για το σπουδαίο αυτό ταξίδι της μητρότητας, η παρουσιάστρια έχει εξομολογηθεί πως «οριακά δεν θυμάται τον εαυτό της πριν γίνει μαμά», περιγράφοντας τα συναισθήματά της ως κάτι μοναδικό, πρωτόγνωρο και «εξωπραγματικά παραμυθένιο».

Η ζωή της Ελένης Τσολάκη ολοκληρώθηκε από τη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της τη μονάκριβη κόρη της, κάτι που γίνεται αμέσως αντιληπτό από τις αναρτήσεις της στα social media.

 

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