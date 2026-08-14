Βeach waves: Μάθε πώς θα κάνεις το πιο ανάλαφρο χτένισμα του καλοκαιριού

Aνέμελες, ανάλαφρες και φυσικές μπούκλες είναι το ζητούμενο των γυναικών

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Ακόμα και στην παραλία, τα μαλλιά σας πρέπει να είναι προσεγμένα

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Δεν είναι τυχαίο ότι τα beach waves επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στις πασαρέλες, στα social media και στα looks των celebrities. Πρόκειται για ένα χτένισμα που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε μήκος και τύπο μαλλιών, ενώ μπορεί να φορεθεί από το πρωί στην παραλία μέχρι μια βραδινή έξοδο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο φρεσκάρισμα.

Βeach waves: Μάθε πώς θα κάνεις το πιο ανάλαφρο χτένισμα του καλοκαιριού

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτεί την τελειότητα. Αντίθετα, όσο πιο φυσικοί και ακανόνιστοι είναι οι κυματισμοί, τόσο πιο σύγχρονο και ανεπιτήδευτο δείχνει το αποτέλεσμα.

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Με τα σωστά προϊόντα styling και λίγες κινήσεις, μπορείς να αποκτήσεις την αίσθηση των μαλλιών που μόλις στέγνωσαν από το θαλασσινό νερό, ακόμη κι αν βρίσκεσαι στο γραφείο ή στην πόλη.

Βeach waves: Μάθε πώς θα κάνεις το πιο ανάλαφρο χτένισμα του καλοκαιριού

Αν τα μαλλιά σου είναι σπαστά, αφού τα λούσεις κι εφαρμόσεις το σπρέι αλατιού καλό θα ήταν να τα αφήσεις να στεγνώσουν φυσικά. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και μία mousse για μπούκλες, που θα χαρίσει στα κυματιστά μαλλιά σου νεύρο κι ελαστικότητα.

Δείτε όλα τα προϊόντα που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το απόλυτο beach wave look, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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