Ακόμα και στην παραλία, τα μαλλιά σας πρέπει να είναι προσεγμένα

Δεν είναι τυχαίο ότι τα beach waves επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στις πασαρέλες, στα social media και στα looks των celebrities. Πρόκειται για ένα χτένισμα που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε μήκος και τύπο μαλλιών, ενώ μπορεί να φορεθεί από το πρωί στην παραλία μέχρι μια βραδινή έξοδο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο φρεσκάρισμα.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτεί την τελειότητα. Αντίθετα, όσο πιο φυσικοί και ακανόνιστοι είναι οι κυματισμοί, τόσο πιο σύγχρονο και ανεπιτήδευτο δείχνει το αποτέλεσμα.

Με τα σωστά προϊόντα styling και λίγες κινήσεις, μπορείς να αποκτήσεις την αίσθηση των μαλλιών που μόλις στέγνωσαν από το θαλασσινό νερό, ακόμη κι αν βρίσκεσαι στο γραφείο ή στην πόλη.

Αν τα μαλλιά σου είναι σπαστά, αφού τα λούσεις κι εφαρμόσεις το σπρέι αλατιού καλό θα ήταν να τα αφήσεις να στεγνώσουν φυσικά. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και μία mousse για μπούκλες, που θα χαρίσει στα κυματιστά μαλλιά σου νεύρο κι ελαστικότητα.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου