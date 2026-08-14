Άρση απαγορευτικού μετά τις 16:00 - Ξεκινούν τα δρομολόγια των πλοίων

Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια της Αττικής

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Πρώτη Δημοσίευση: 14.08.26, 11:57

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Άρση απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου μετά τις 16:00, από όπου τα δρομολόγια εκτελούνται και πάλι κανονικά.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια από τα δύο λιμάνια, πέντε από τη Ραφήνα και τρία από το Λαύριο, με τροποποιήσεις και πρόσθετες αναχωρήσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

Το πρωί αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 16:00 για τα συγκεκριμένα λιμάνια λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων.

Σε Red Code η χώρα: 9 μποφόρ και απαγορευτικό απόπλου

Οι άνεμοι στο Αιγαίο έφταναν τοπικά τα 9 μποφόρ, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη ναυσιπλοΐα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Απαγορευτικό απόπλου έως τις 16:00 ισχύει για τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου

Απαγορευτικό απόπλου έως τις 16:00 ισχύει για τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου

Τι ισχύει στον Πειραιά

Από τον Πειραιά η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η πλειονότητα των δρομολογίων πραγματοποιείται κανονικά, όπως και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ακυρώσεις σε πρωινές αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες ενημερώσεις, τα δρομολόγια εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων.

Τα δρομολόγια από Πειραιά γίνονται κανονικά με ευθύνη των πλοιάρχων

Τα δρομολόγια από Πειραιά γίνονται κανονικά με ευθύνη των πλοιάρχων

Δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια του «Blue Star Paros» προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» προς Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι, καθώς και του «Champions League Jet 2» προς Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.

Παράλληλα, σε ορισμένα δρομολόγια που πραγματοποιούνται από τον Πειραιά έχουν γίνει αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι βόρειοι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρίσκεται σε ισχύ αναγγελία θυελλωδών ανέμων για τη θαλάσσια περιοχή, ενώ οι ισχυρές εντάσεις επηρεάζουν σημαντικά τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι αναμένονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στο Κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες, όπου φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν επίσης τη νότια Αττική, τη νότια Εύβοια και την περιοχή του Καφηρέα.

Στον Νότιο Ευβοϊκό, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο υλικό, οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 113 χλμ./ώρα. Οι συνθήκες αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολες τόσο για τη ναυσιπλοΐα όσο και για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Η μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου αναμένεται από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες, ενώ η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί με βάση τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

Συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Άρση απαγορευτικού μετά τις 16:00 - Ξεκινούν τα δρομολόγια των πλοίων

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Παρασκευή 14 Αυγούστου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 5, σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Κύθηρα, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Ζάκυνθος, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Σκύρος, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών, οι περιοχές κατηγορίας 4 αντιμετωπίζονται επιχειρησιακά με αυξημένη ετοιμότητα, αντίστοιχη με εκείνη των περιοχών κατηγορίας 5. Αυτό περιλαμβάνει ενισχυμένες περιπολίες, προληπτικές αναπτύξεις προσωπικού και αυξημένη επιτήρηση.

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