Τι προβλέπει η νέα απόφαση για την παραλία που βρίσκεται στο Ναυάγιο - Βίντεο αρχείου Alpha

Μια εντυπωσιακή αλλά και αμφιλεγόμενη πρόταση γάμου έκανε στο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους, παρά την απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής.

Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται να γνώριζε ότι η κίνησή του παραβίαζε τους ισχύοντες περιορισμούς. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram από την προετοιμασία της πρότασης, ακούγεται να λέει: «Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω».

Στα βίντεο που κοινοποίησαν ο Ντιζούλιους και η σύντροφός του στα social media, εκείνη φαίνεται να φτάνει στην παραλία με βάρκα.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα ο Αμερικανός αθλητής είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από το Ναυάγιο, η οποία ολοκληρώθηκε με την προσγείωσή του στην παραλία.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κατέγραψε σε βίντεο την παρουσία του στην παραλία και την πρόταση γάμου, με τα πλάνα να προκαλούν αντιδράσεις στα social media.

Ναυάγιο: «Δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί»

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν τις αναρτήσεις, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στην παραλία του «Ναυαγίου» απαγορεύεται.

«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο. Είναι στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο και πήγα εκεί πριν από μία εβδομάδα για διακοπές», έγραψε χαρακτηριστικά ένας.

Ο Τζόνι Ντιζούλιους έγινε γνωστός στις ΗΠΑ από την ενασχόλησή του με την πάλη στο Ohio State University. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί και με εναέρια αθλήματα και δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης.

Τι ισχύει για το «Ναυάγιο» για το καλοκαίρι του 2026

Η πρόσβαση στην παραλία του «Ναυαγίου» παραμένει απαγορευμένη και το φέτος. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3033/28.05.2026, απαγορεύεται η πρόσβαση και η προσέγγιση τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης».

Η θέαση επιτρέπεται από το ανώτερο σημείο, στην υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας. Εξαίρεση για την προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Περιορισμοί ισχύουν και στη θάλασσα. Απαγορεύεται η προσέγγιση ή αγκυροβολία πλωτών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται και η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου.

Τα μέτρα έχουν τεθεί σε ισχύ για την προστασία των επισκεπτών λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής και ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.