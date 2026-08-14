Αυτή η συνταγή αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι οι απλές συνταγές μπορούν να προσφέρουν έντονη γεύση

Όταν ο καιρός ζεσταίνει, το τελευταίο που θέλει κανείς είναι να στέκεται πάνω από έναν καυτό φούρνο. Το παγωμένο banoffee cheesecake του Jamie Oliver είναι η λύση.

Χρειάζεται μόνο πέντε υλικά, δεν ψήνεται και απαιτεί ελάχιστο κόπο, γεγονός που το κάνει ιδανικό επιδόρπιο για καλοκαιρινές συγκεντρώσεις.

Αυτή η συνταγή προέρχεται από το βιβλίο Five Ingredients του Jamie, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι οι απλές συνταγές μπορούν να προσφέρουν έντονη γεύση. Με πλούσια μπανάνα, σοκολάτα και dulce de leche, είναι το είδος του γλυκού που εξαφανίζεται γρήγορα σε κάθε οικογενειακή συνάντηση.

Γιατί αυτό το επιδόρπιο λειτουργεί τόσο καλά το καλοκαίρι

Επειδή το cheesecake μένει στην κατάψυξη όλη νύχτα, μπορείτε να το ετοιμάσετε πολύ νωρίτερα και απλώς να το βγάλετε όταν φτάσουν οι καλεσμένοι. Αυτό το κάνει ιδανικό για μπάρμπεκιου, πάρτι γενεθλίων ή ένα χαλαρό κυριακάτικο απόγευμα με την οικογένεια.

Χρησιμοποιεί επίσης ώριμες μπανάνες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αξιοποιήσετε όσες έχουν μαλακώσει υπερβολικά για σνακ. Αντί να πάνε χαμένες, γίνονται το βασικό στοιχείο μιας πλούσιας, κρεμώδους γέμισης που έχει πολύ πιο απολαυστική γεύση από ό,τι υποδηλώνει η σύντομη λίστα υλικών.

Τα παιδιά συνήθως χαίρονται να συμμετέχουν σε μια τέτοια συνταγή. Το να θρυμματίζουν μπισκότα, να ξεφλουδίζουν μπανάνες και να περιχύνουν λιωμένη σοκολάτα είναι απλές δουλειές που μπορούν να κάνουν τα μικρά χέρια, κάνοντάς το μια διασκεδαστική δραστηριότητα αλλά και ένα νόστιμο αποτέλεσμα.

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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου