Dara για Eurovision: «Αγοράστε καινούργιο μπικίνι και φύγαμε για Μπουργκάς»

Η πρώτη δήλωση της μεγάλης νικήτριας μετά την ανακοίνωση από EBU και BNT

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Δείτε όσα είπε η Dara για το Μπουργκάς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με ημερομηνίες 11, 13 και 15 Μαΐου.
  • Η νικήτρια Dara κάλεσε τους θαυμαστές να ετοιμαστούν για μια καλοκαιρινή διοργάνωση.
  • Η επιλογή του Μπουργκάς έγινε λόγω των υποδομών και της διεθνούς συνδεσιμότητας της πόλης.
  • Ο κεντρικός χώρος θα είναι το Arena Burgas, που άνοιξε το 2023.
  • Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Βουλγαρία φιλοξενεί τη Eurovision, μετά τη νίκη της Dara το 2026.

Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί η Eurovision 2027, με την EBU και τη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT να ανακοινώνουν την Πέμπτη 13 Αυγούστου ότι η παραθαλάσσια πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού.

Eurovision 2027: Πού θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός; Δε θα γίνει στη Σόφια!

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, η Dara, νικήτρια του φετινού διαγωνισμού με το τραγούδι Bangaranga, τοποθετήθηκε δημόσια και κάλεσε τους θαυμαστές της Eurovision να ετοιμαστούν για μια διοργάνωση με... καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027. Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν την Τρίτη 11 και την Πέμπτη 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα ακολουθήσει το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.

Η Dara δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιλογή του Μπουργκάς

Η Dara δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιλογή του Μπουργκάς

Η πρώτη δήλωση της Dara για το Μπουργκάς

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Wiwibloggs στα social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κρατάει το τρόπαιό της και να στέλνει το δικό της μήνυμα για την επόμενη διοργάνωση.

Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision

«Γεια σε όλους. Όλοι με ρωτούν πώς αντιδρώ στην είδηση ​​ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει την Eurovision του χρόνου. Λοιπόν, καταρχάς, είμαι πανευτυχής που η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision - ετοιμαστείτε, γιατί θα τα "σπάσουμε"! Περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Οπότε, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι. Πάμε στο Μπουργκάς! Συγχαρητήρια!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Δείτε την ανάρτηση

Γιατί επελέγη το Μπουργκάς για την Eurovision 2027

Η επιλογή του Μπουργκάς προέκυψε μέσα από διαδικασία διεκδίκησης στην οποία συμμετείχαν τέσσερις βουλγαρικές πόλεις. Στην τελική φάση έφτασαν το Μπουργκάς κι η Σόφια.

Dara: «Ο Βεζένκοφ θα έρθει να με δει. Είμαι φαν του Ολυμπιακού»

Η EBU έκρινε την υποψηφιότητα με βάση τις υποδομές, τις δυνατότητες φιλοξενίας, τις μεταφορές, τη διεθνή συνδεσιμότητα και το συνολικό σχέδιο της πόλης για την Eurovision. Η επίσημη ανακοίνωση επιβεβαίωσε τόσο την πόλη όσο και το βασικό χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης.

Η ανάρτηση της EBU για την επιλογή της πόλης

Κεντρικός χώρος του διαγωνισμού θα είναι το Arena Burgas, η νεότερη μεγάλη αθλητική και ψυχαγωγική εγκατάσταση της Βουλγαρίας, η οποία άνοιξε το 2023. Εκεί θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός

Eurovision 2027: Αλλάζουν όλα στους κανονισμούς - Οι μεγάλες ανατροπές

Για τη γειτονική χώρα, η ανάθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα φιλοξενήσει τη Eurovision για πρώτη φορά στην ιστορία της. Αυτό γίνεται μετά τη νίκη της Dara στη Βιέννη το 2026 με το Bangaranga, που αποτέλεσε και την πρώτη βουλγαρική νίκη στον θεσμό.

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