GNTM: Δείτε τα πρώτα πλάνα από τις auditions!

Οι διαγωνιζόμενες κάνουν πασαρέλα μπροστά στους κριτές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 16:23 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!
05.08.26 , 16:01 Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
05.08.26 , 15:29 Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
05.08.26 , 15:22 Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα
05.08.26 , 15:19 Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!
05.08.26 , 14:57 Μάρα Ζαχαρέα: Καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο – Η έξοδος με τις φίλες της
05.08.26 , 14:26 Ακριβή μου ξαπλώστρα: Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία
05.08.26 , 14:18 Φωτιά Δυτική Αττική: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους
05.08.26 , 14:12 Στράτος Τζώρτζογλου: Γιορτάζει τα γενέθλιά του με ανοιχτές αγκάλες
05.08.26 , 14:06 Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
05.08.26 , 14:00 Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων
05.08.26 , 13:28 ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις ακινήτων για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
05.08.26 , 13:23 Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας
05.08.26 , 13:08 Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
05.08.26 , 13:06 Φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Μυστράς: Πινακίδες, αλυσίδες και κάμερες στο ξενοδοχείο του 55χρονου
Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο GNTM επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star και ήδη κυκλοφόρησαν τα πρώτα teasers από τις auditions. Οι διαγωνιζόμενες κάνουν πασαρέλα προκειμένου να κερδίσουν μία θέση στο σπίτι του GNTM, του διαγωνισμού που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης.

Ξεκίνησαν οι auditions για το νέο GNTM

Ξεκίνησαν οι auditions για το νέο GNTM

Λάκης Γαβαλάς: «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι»

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε βλέποντας τα πλάνα, το νέο GNTM έρχεται με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.

Oι διαγωνιζόμενες κάνουν πασαρέλα στο GNTM

Oι διαγωνιζόμενες κάνουν πασαρέλα στο GNTM

Παρουσιάστρια αλλά και κριτής του λαμπερού διαγωνισμού μόδας θα είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. H Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director. Μέλος της κριτικής επιτροπής θα είνα και ο Άγγελος Μπράτης, με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν. Στην ίδια θέση θα δούμε και τον Λάκη Γαβαλά, που φέρει τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Στη dream team προστίθεται η πολύπειρη Μπέτυ Μαγγίρα!

Πριν από λίγο καιρό είχε κυκλοφορήσει και το νέο τρέιλερ του GNTM που είχε αρκετή δόση χιούμορ. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γαβαλάς

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γαβαλάς

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιο Αδύναμος Κρίκος
Media
Τηλεοπτική ανατροπή! Ποιος θα παρουσιάζει τον Πιο Αδύναμο Κρίκο;
Στούντιο 4
Media
Στούντιο 4: Η επίσημη ανακοίνωση και το trailer με Καραβάτου & Φερεντίνο
Wasan: Η Ζωή Της Μετά Το MasterChef
Media
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Ταινία Online: Δες Το MILE 22 Με Τον Μαρκ Γουόλμπεργκ
Media
Ταινία Online: Δες την περιπέτεια MILE 22 με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ
Ταινία Online: Δες Την Αριστουργηματική Ταινία «Η Φάλαινα»
Media
Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
Μίνα Καραμήτρου
Media
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Νέες Τηλεοπτικές Σειρές: Όσες Θα Δούμε Το 26/27
Media
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Καλημέρα Ελλάδα
Media
Καλημέρα Ελλάδα: Στα γυρίσματα του trailer με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη
Μίνα Καραμήτρου - Ζωή Κωνσταντοπούλου
Media
Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top