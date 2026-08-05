Tο GNTM επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star και ήδη κυκλοφόρησαν τα πρώτα teasers από τις auditions. Οι διαγωνιζόμενες κάνουν πασαρέλα προκειμένου να κερδίσουν μία θέση στο σπίτι του GNTM, του διαγωνισμού που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης.

Ξεκίνησαν οι auditions για το νέο GNTM

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε βλέποντας τα πλάνα, το νέο GNTM έρχεται με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.

Oι διαγωνιζόμενες κάνουν πασαρέλα στο GNTM

Παρουσιάστρια αλλά και κριτής του λαμπερού διαγωνισμού μόδας θα είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. H Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director. Μέλος της κριτικής επιτροπής θα είνα και ο Άγγελος Μπράτης, με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν. Στην ίδια θέση θα δούμε και τον Λάκη Γαβαλά, που φέρει τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Στη dream team προστίθεται η πολύπειρη Μπέτυ Μαγγίρα!

Πριν από λίγο καιρό είχε κυκλοφορήσει και το νέο τρέιλερ του GNTM που είχε αρκετή δόση χιούμορ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γαβαλάς