Δείτε τη Μέγκαν Μαρκλ να χορεύει στο σπίτι της με τιάρα στο κεφάλι

Τα γενέθλιά της είχε η Μέγκαν Μαρκλ και αποφάσισε να τα γιορτάσει με τον πιο ανέμελο και αυθόρμητο τρόπο! Η δούκισσα του Σάσεξ συμπλήρωσε τα 45 της χρόνια και μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram σπάνια στιγμιότυπα, δείχνοντας πόσο πολύ χάρηκε τη δική της ξεχωριστή ημέρα.

Η γιορτινή διάθεση αποτυπώθηκε μέσα από δύο ιδιαίτερες αναρτήσεις. Στην πρώτη, η Μέγκαν ποζάρει με ανεβασμένα vibes κάνοντας μια βουτιά στην πισίνα, κρατώντας μια τεράστια αρμαθιά από μπαλόνια. «Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε για τα γενέθλιά μου», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις αμέτρητες ευχές.

Χαρούμενα 45 με χαμόγελα, τιάρα και... βουτιές για τη Μέγκαν Μαρκλ!

Λίγο αργότερα, η ίδια επανήλθε με ένα πολύ παιχνιδιάρικο βίντεο μέσα από το σπίτι της στο Μοντεσίτο. Φορώντας μια τιάρα στο κεφάλι -μια κίνηση με αρκετή δόση χιούμορ που παρέπεμπε στις μέρες της στο παλάτι- άρχισε να χορεύει χαμογελαστή στους ρυθμούς του γνωστού γενέθλιου τραγουδιού!

Πίσω από την κάμερα βρισκόταν ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του με το αυθόρμητο show της συζύγου του. Έτσι ακούγεται να ψιθυρίζει ένα γεμάτο ενθουσιασμό «ω, Θεέ μου».

Οι αναρτήσεις της έγιναν αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια από τους θαυμαστές της, που στάθηκαν στο πόσο χαλαρή, ευτυχισμένη και αυθεντική δείχνει σε αυτή τη νέα φάση της ζωής της!