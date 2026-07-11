Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα εγγόνια του!

Ιστορική συνάντηση μετά από 4 χρόνια με τα παιδιά του ζεύγους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.07.26 , 10:37 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Bρέθηκα σε τοξική σχέση και είχα το θάρρος να φύγω»
11.07.26 , 10:14 Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη
11.07.26 , 10:07 Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
11.07.26 , 09:49 ΠΑΟΚ: Βόμβα 20ετίας με Όσμαν ο Μυστακίδης – Έδωσε 11 εκατ. ευρώ!
11.07.26 , 09:33 Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες
11.07.26 , 09:31 Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα εγγόνια του!
11.07.26 , 09:22 Η κρυφή παραλία «διαμάντι» της Αττικής - Σαν να βρίσκεσαι σε νησί!
11.07.26 , 09:03 Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
11.07.26 , 08:59 Οριστικό: Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου
11.07.26 , 08:44 Τραμπ: 1.000 πύραυλοι κατά Ιράν αν αποπειραθεί να με δολοφονήσει
11.07.26 , 08:25 Λάρισα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ
11.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιουλίου
10.07.26 , 23:21 Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Με θέλανε για τα λεφτά μου»
10.07.26 , 22:32 Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση
10.07.26 , 22:29 Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακή απόδραση στο Σούνιο
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα εγγόνια του!
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακή απόδραση στο Σούνιο
Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo- Video: AP Images
Η χθεσνινή επίσκεψη του πρίγκηπα Χάρι σε νοσοκομείο παιδιών στην Αγγλία (βίντεο AP)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχτηκε τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους στο κτήμα Χάιγκροουβ.
  • Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του Καρόλου με τα εγγόνια του από το 2022.
  • Η συνάντηση ήταν ιδιωτική και δεν θα δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες ή λεπτομέρειες.
  • Ο Χάρι επισκέπτεται τη Βρετανία μόνο μία ή δύο φορές τον χρόνο λόγω της αποξένωσής του από την οικογένεια.
  • Ο Χάρι προετοιμάζεται για τους Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδεχτηκαν σήμερα τον γιο του πρώτου, πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους στο κτήμα Χάιγκροουβ, στη δυτική Αγγλία, ανέφερε μια πηγή των ανακτόρων.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του Καρόλου με τα εγγόνια του, Άρτσι, 7 ετών και Λίλιμπετ, 5 ετών, από το 2022. 

Αφού εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, μετά τη ρήξη με τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο Χάρι επισκέπτεται τη Βρετανία μόνο μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν (AP Images) 

Η πηγή των ανακτόρων είπε ότι η συνάντηση αυτή ήταν μια ιδιωτική οικογενειακή περίσταση και δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες λεπτομέρειες. 

Ο 77χρονος βασιλιάς υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο και ήταν ελάχιστες οι φορές που είδε τα εγγόνια του μετά τη γέννησή τους. Ο Χάρι είπε πέρυσι ότι ήθελε να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του και ότι «δεν ξέρει πόσο χρόνο έχει ο πατέρας του». 

Η εβδομάδα ήταν δύσκολη για τον πρίγκιπα, αφού έχασε τη δίκη εναντίον του εκδοτικού οίκου της εφημερίδας Daily Mail, μια ενέργεια που, σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας του είχε χαρακτηρίσει «αποστολή αυτοκτονίας» όταν στράφηκε εναντίον του Τύπου για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του. Ο 41χρονος Χάρι έχει αποξενωθεί από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του αφού αρχικά αποποιήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του και στη συνέχεια άσκησε κριτική στο Μπάκιγχαμ, σε συνεντεύξεις και στην αυτοβιογραφία του, που εκδόθηκε το 2023. 

Σήμερα, ήταν η πρώτη φορά που πατέρας και γιος βρέθηκαν μαζί από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Χάρι έφτασε μόνος του στη Βρετανία, τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Invictus Games του 2027 που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ. Πρόκειται για μια διεθνή αθλητική διοργάνωση που ίδρυσε ο ίδιος και στην οποία μετέχουν τραυματισμένοι ή ασθενείς βετεράνοι στρατιώτες. 

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA και πολλά άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Μέγκαν με τα δύο παιδιά τους ταξίδεψαν στη Βρετανία από αδιευκρίνιστη τοποθεσία στην Ευρώπη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ
 |
ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντόναλντ Τραμπ
Κοσμος
Τραμπ: 1.000 πύραυλοι κατά Ιράν αν αποπειραθεί να με δολοφονήσει
Ντόναλντ Τραμπ
Κοσμος
Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
Γαλλία: Νεκρή 17χρονη Στους Πανηγυρισμούς Για Το Μουντιάλ
Κοσμος
Γαλλία: Νεκρή 17χρονη στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
Μοντέλο Από Τη Ρωσία Είναι Η Σωσίας Του Χάαλαντ
Κοσμος
Viral μοντέλο από τη Μόσχα που είναι η «σωσίας» του Χάαλαντ
Ισπανία: 12 Νεκροί Από Μεγάλη Φωτιά Στην Ανδαλουσία
Κοσμος
Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από φωτιά στην Ανδαλουσία
Τραμπ Ερντογάν
Κοσμος
Τουρκία: Πώς θα αρθεί το αδιέξοδο με τα αμερικανικά F-35
Πυρκαγιά Σε Εργοστάσιο Παπουτσιών στην Κίνα
Κοσμος
Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 28 νεκροί σε φωτιά εργοστασίου παπουτσιών
συνάντηση Σταϊνμάιερ με τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο
Κοσμος
Εγκώμια Σταϊνμάιερ για τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία
Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο
Κοσμος
Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο:Οι τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top