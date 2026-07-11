Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδεχτηκαν σήμερα τον γιο του πρώτου, πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους στο κτήμα Χάιγκροουβ, στη δυτική Αγγλία, ανέφερε μια πηγή των ανακτόρων.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του Καρόλου με τα εγγόνια του, Άρτσι, 7 ετών και Λίλιμπετ, 5 ετών, από το 2022.

Αφού εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, μετά τη ρήξη με τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο Χάρι επισκέπτεται τη Βρετανία μόνο μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν (AP Images)

Η πηγή των ανακτόρων είπε ότι η συνάντηση αυτή ήταν μια ιδιωτική οικογενειακή περίσταση και δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες λεπτομέρειες.

Ο 77χρονος βασιλιάς υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο και ήταν ελάχιστες οι φορές που είδε τα εγγόνια του μετά τη γέννησή τους. Ο Χάρι είπε πέρυσι ότι ήθελε να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του και ότι «δεν ξέρει πόσο χρόνο έχει ο πατέρας του».

Η εβδομάδα ήταν δύσκολη για τον πρίγκιπα, αφού έχασε τη δίκη εναντίον του εκδοτικού οίκου της εφημερίδας Daily Mail, μια ενέργεια που, σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας του είχε χαρακτηρίσει «αποστολή αυτοκτονίας» όταν στράφηκε εναντίον του Τύπου για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του. Ο 41χρονος Χάρι έχει αποξενωθεί από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του αφού αρχικά αποποιήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του και στη συνέχεια άσκησε κριτική στο Μπάκιγχαμ, σε συνεντεύξεις και στην αυτοβιογραφία του, που εκδόθηκε το 2023.

Σήμερα, ήταν η πρώτη φορά που πατέρας και γιος βρέθηκαν μαζί από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Χάρι έφτασε μόνος του στη Βρετανία, τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Invictus Games του 2027 που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ. Πρόκειται για μια διεθνή αθλητική διοργάνωση που ίδρυσε ο ίδιος και στην οποία μετέχουν τραυματισμένοι ή ασθενείς βετεράνοι στρατιώτες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA και πολλά άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Μέγκαν με τα δύο παιδιά τους ταξίδεψαν στη Βρετανία από αδιευκρίνιστη τοποθεσία στην Ευρώπη.

