Οριστικό: Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

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Οικονομια
Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις (βίντεο Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.
  • Η απόφαση ελήφθη για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων μετά από αιτήματα επαγγελματικών φορέων.
  • Έχουν υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατ. δηλώσεις φυσικών προσώπων και 300.000 νομικών προσώπων.
  • Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι το διάστημα είναι επαρκές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, μετά τα σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΠΟΦΕΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατ. αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το διάστημα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία είναι επαρκές για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.
 

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