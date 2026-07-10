Επιδότηση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου

Σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για την ακρίβεια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου.
  • Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια.
  • Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προβαίνει σε ενέργειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας για μείωση τιμών σε τρόφιμα από Σεπτέμβριο.
  • Η αντιπαράθεση περιλάμβανε και την 13η σύνταξη, με διαφωνίες για το κόστος της.
  • Ο Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη για λαϊκισμό και πολιτική αναβίωση του Αλέξη Τσίπρα.

Μειώσεις στην τιμή της βενζίνης και ττην τιμή του ντίζελ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Οι δυο τους είχαν σφοδρή αντιπαράθεση όπως μετέδωσε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον  Γιώργο Ευγενίδη. 

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Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε μείωση 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα διυλιστήρια. 

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Σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια  

Η ανακοίνωση έγινε στην ώρα του Πρωθυπουργού όπου ο κ. Ανδρουλάκης είχε καταθέσει ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια  και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δε δίνει λύσεις στο πρόβλημα. Ο πρωθυπουργός πρόβαλε τις κυβερνητικές κινήσεις με τελευταία τη συμφωνία για μείωση τιμών σε τρόφιμα από τον Σεπτέμβριο. 

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Κόντρα είχαμε και για τη χθεσινή εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη, την οποία ο ίδιος κοστολόγησε στο 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα στοίχιζε 2,5 δισ.  με αιχμές για λαϊκισμό, ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι ανέστησε πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα.
 

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