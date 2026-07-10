Μειώσεις στην τιμή της βενζίνης και ττην τιμή του ντίζελ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Οι δυο τους είχαν σφοδρή αντιπαράθεση όπως μετέδωσε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε μείωση 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα διυλιστήρια.

Σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια

Η ανακοίνωση έγινε στην ώρα του Πρωθυπουργού όπου ο κ. Ανδρουλάκης είχε καταθέσει ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δε δίνει λύσεις στο πρόβλημα. Ο πρωθυπουργός πρόβαλε τις κυβερνητικές κινήσεις με τελευταία τη συμφωνία για μείωση τιμών σε τρόφιμα από τον Σεπτέμβριο.

Κόντρα είχαμε και για τη χθεσινή εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη, την οποία ο ίδιος κοστολόγησε στο 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα στοίχιζε 2,5 δισ. με αιχμές για λαϊκισμό, ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι ανέστησε πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα.

