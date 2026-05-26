Μητσοτάκης: Επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση του diesel

Πότε θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επέκταση της επιδότησης του diesel κατά 15 λεπτά και τον Ιούνιο, διατηρώντας την τιμή 30 λεπτά χαμηλότερα από τον Μάρτιο.
  • Εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου.
  • Η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και την οικονομική σταθερότητα.
  • Εντάσσονται στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων οι νοσηλευτές και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ.
  • Αναφορά στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Την επέκταση της επιδότησης του diesel με 15 λεπτά και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα δοθεί και η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. 

Η ακρίβεια «καταπίνει» τα μέτρα στήριξης

«Εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο, ενώ τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση «βαδίζει έναν δρόμο που επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη», κάνοντας λόγο για «τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς», τον οποίο – όπως είπε – οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως κρίσιμο σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Μάλιστα, συνέδεσε το μήνυμα αυτό και με τις πρόσφατες εκλογικές εξελίξεις στην Κύπρο.

Fuel Pass 3: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση με την οποία εντάσσονται στο καθεστως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, διασωστες, όπως επισης οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για «αίτημα πολλών δεκαετιών» που – όπως είπε – «θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση». «Είναι ακόμη μία δέσμευση για την οποία θα μπορούμε, αφού τη νομοθετήσουμε, να πούμε ότι το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε βολές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. 

Προβλήματα με το Fuel Pass: Πότε πρέπει να πάτε στα ΚΕΠ

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», είπε και συνέχισε:

«Παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι «έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, έχουμε μειώσει το κενό με την Ευρώπη». Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης.

Έρχεται voucher για φθηνό leasing - Οι δικαιούχοι

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα «μπαίνει στην τελική ευθεία». Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, καθώς – όπως είπε – τα οφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα. Παράλληλα αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τα συναρμόδια υπουργεία, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να υπάρξει συνολική αποτίμηση του οφέλους για την ελληνική οικονομία. «Θα είναι ο καλύτερος τρόπος να αποδείξουμε ότι αυτή η πολύ σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση που έλαβε η ελληνική οικονομία λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid πήγε τελικά προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

