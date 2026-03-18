Έρχεται voucher για φθηνό leasing - Οι δικαιούχοι

Ποιους αφορά η επιδότηση για ενοικίαση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Έρχεται Voucher Για Φθηνό Leasing - Οι Δικαιούχοι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση έως 150 ευρώ/μήνα για leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
  • Το μέτρο αφορά 12.500 ευάλωτα νοικοκυριά με μέση επιδότηση 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
  • Προβλέπεται επιπλέον 500 ευρώ για οικιακό φορτιστή και 2.000 ευρώ προσαύξηση για άτομα με αναπηρία.
  • Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν από δημόσια λίστα επιλέξιμων φθηνών ηλεκτρικών μοντέλων.
  • Η συνολική επιβάρυνση για 4 χρόνια θα είναι 7.000 ευρώ για ένα όχημα αξίας 20.000 ευρώ.

Eπιδότηση έως 150 ευρώ τον μήνα για ενοικίαση ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέσω leasing ανακοίνωσε η κυβέρνηση.  

Όπως ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, το μέτρο αφορά ευάλωτα νοικοκυριά, που θα επιδοτούνται για να μισθώνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χαμηλό μίσθωμα, έως 150 ευρώ τον μήνα. 

Στο πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν 12.500 μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά. Προβλέπεται μέση επιδότηση 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, (με προσαύξηση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία) για 4 έτη μίσθωσης, συν 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.  

Ο ωφελούμενος θα επιλέγει το μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου που προτιμά, από μια δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων που θα είναι τα πιο φθηνά ηλεκτρικά μοντέλα που κυκλοφορούν. 

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας ωφελούμενος επιλέγει ένα όχημα, το οποίο έχει συνολικό μίσθωμα 20.000 ευρώ για 4 χρόνια. Θα λάβει συνολικά 13.000 ευρώ + 500 ευρώ για οικιακό φορτιστή. Δηλαδή θα πληρώσει στην 4ετία 7.000 ευρώ ή 145 ευρώ το μήνα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
 |
LEASING
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top