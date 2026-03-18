Έρχεται voucher για φθηνό leasing - Οι δικαιούχοι

Eπιδότηση έως 150 ευρώ τον μήνα για ενοικίαση ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέσω leasing ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Όπως ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, το μέτρο αφορά ευάλωτα νοικοκυριά, που θα επιδοτούνται για να μισθώνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χαμηλό μίσθωμα, έως 150 ευρώ τον μήνα.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν 12.500 μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά. Προβλέπεται μέση επιδότηση 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, (με προσαύξηση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία) για 4 έτη μίσθωσης, συν 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

Ο ωφελούμενος θα επιλέγει το μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου που προτιμά, από μια δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων που θα είναι τα πιο φθηνά ηλεκτρικά μοντέλα που κυκλοφορούν.

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας ωφελούμενος επιλέγει ένα όχημα, το οποίο έχει συνολικό μίσθωμα 20.000 ευρώ για 4 χρόνια. Θα λάβει συνολικά 13.000 ευρώ + 500 ευρώ για οικιακό φορτιστή. Δηλαδή θα πληρώσει στην 4ετία 7.000 ευρώ ή 145 ευρώ το μήνα.