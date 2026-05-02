Ζέστη πολύ πάνω από τα φυσιολογικά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026!

Τι δείχνουν τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα για την Ελλάδα

Ζέστη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να είναι πολύ θερμό στην Ευρώπη.
  • Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν επιρροή του El Niño στις θερμοκρασίες.
  • Αναμένονται έντονες διαφοροποιήσεις στις βροχοπτώσεις και αστάθεια.
  • Το ECMWF προβλέπει χαμηλές πιέσεις στον Ατλαντικό που θα ενισχύσουν τη ροή θερμών αερίων μαζών προς την Ευρώπη.
  • Η ατμόσφαιρα ευθυγραμμίζεται με το θερμό καθεστώς στον Ειρηνικό.

Η εικόνα για το καλοκαίρι του 2026 στην Ευρώπη αρχίζει να διαμορφώνεται, με τα βασικά μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα να συγκλίνουν σε ένα σενάριο αυξημένων θερμοκρασιών, επιρροής του El Niño και έντονων διαφοροποιήσεων ως προς τις βροχοπτώσεις και την αστάθεια.

Οι τελευταίες αναλύσεις από το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF και το βρετανικό UK Met Office δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα ευθυγραμμίζεται σταδιακά με το θερμό καθεστώς στον Ειρηνικό, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το ECMWF, διαμορφώνεται ένα μοτίβο χαμηλών πιέσεων δυτικά της Ευρώπης, στον Ατλαντικό. Η συγκεκριμένη διάταξη λειτουργεί σαν «αντλία» θερμών αερίων μαζών προς την ήπειρο, ενισχύοντας τη ροή από νότο προς βορρά.


