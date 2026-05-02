Η εικόνα για το καλοκαίρι του 2026 στην Ευρώπη αρχίζει να διαμορφώνεται, με τα βασικά μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα να συγκλίνουν σε ένα σενάριο αυξημένων θερμοκρασιών, επιρροής του El Niño και έντονων διαφοροποιήσεων ως προς τις βροχοπτώσεις και την αστάθεια.
Οι τελευταίες αναλύσεις από το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF και το βρετανικό UK Met Office δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα ευθυγραμμίζεται σταδιακά με το θερμό καθεστώς στον Ειρηνικό, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει και την Ευρώπη.
Σύμφωνα με το ECMWF, διαμορφώνεται ένα μοτίβο χαμηλών πιέσεων δυτικά της Ευρώπης, στον Ατλαντικό. Η συγκεκριμένη διάταξη λειτουργεί σαν «αντλία» θερμών αερίων μαζών προς την ήπειρο, ενισχύοντας τη ροή από νότο προς βορρά.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr