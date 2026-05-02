Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών- Υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

Του έγινε πλύση στομάχου στο νοσοκομείο Βόλου

Το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου για την περιπετειώδη διακομιδή του μωρού στο νοσοκομείο Βόλου/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μωρό 19 μηνών μεταφέρθηκε από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου με υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο.
  • Αρχικά, το μωρό διακομίστηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου για έλεγχο.
  • Η διακομιδή καθυστέρησε λόγω κακών καιρικών συνθηκών, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε σκάφος από την Αλόννησο.
  • Στο νοσοκομείο, οι γιατροί έκαναν πλύση στομάχου και εξετάσεις αίματος.
  • Δεν παρατηρήθηκαν διαταραχές στην πήξη του αίματος, που είναι κρίσιμος παράγοντας.

Ώρες αγωνίας διαδραματίστηκαν, χθες, στη Σκόπελο. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διακομιδή μωρού 19 μηνών στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς οι γονείς του είχαν την υπόνοια ότι το μωρό ήρθε σε επαφή με ποντικοφάρμακο. 

Αρχικά, το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω έλεγχο. 

Η όλη επιχείρηση ήταν περιπετειώδης, όπως περιέγραψε η Άννα Σανοζίδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Με μέριμνα του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού σώματος ξεκίνησε ιδιωτικό σκάφος στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης, όμως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δε θα ήταν ασφαλής η διακομιδή κι έτσι γύρισε πίσω.  

Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών- Υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

Τελικά, βρέθηκε τελικά χθες δεύτερο σκάφος, το οποίο πήγε στη Σκόπελο από την Αλόννησο και περίπου στις 08:30 το πρωί ξεκίνησε για Βόλο. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το μωρί από το λιμάνι του Βόλου και το μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης.  

Οι γιατροί του έκαναν πλύση στομάχου και του γίνονται συχνά εξετάσεις αίματος. Ευτυχώς, δεν παρατηρείται καμία διαταραχή στην πήξη του αίματος, γιατί στην ουσία το ποντικοφάρμακο κάνει αιμορραγίες. 
 

