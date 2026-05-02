Το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου για την περιπετειώδη διακομιδή του μωρού στο νοσοκομείο Βόλου/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Ώρες αγωνίας διαδραματίστηκαν, χθες, στη Σκόπελο. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διακομιδή μωρού 19 μηνών στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς οι γονείς του είχαν την υπόνοια ότι το μωρό ήρθε σε επαφή με ποντικοφάρμακο.

Αρχικά, το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω έλεγχο.

Η όλη επιχείρηση ήταν περιπετειώδης, όπως περιέγραψε η Άννα Σανοζίδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Με μέριμνα του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού σώματος ξεκίνησε ιδιωτικό σκάφος στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης, όμως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δε θα ήταν ασφαλής η διακομιδή κι έτσι γύρισε πίσω.

Τελικά, βρέθηκε τελικά χθες δεύτερο σκάφος, το οποίο πήγε στη Σκόπελο από την Αλόννησο και περίπου στις 08:30 το πρωί ξεκίνησε για Βόλο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το μωρί από το λιμάνι του Βόλου και το μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης.

Οι γιατροί του έκαναν πλύση στομάχου και του γίνονται συχνά εξετάσεις αίματος. Ευτυχώς, δεν παρατηρείται καμία διαταραχή στην πήξη του αίματος, γιατί στην ουσία το ποντικοφάρμακο κάνει αιμορραγίες.

