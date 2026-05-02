ΠΑΟΚ: Με φόντο το Περιστέρι, ξεκινά η μάχη των πλέι οφ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι: Πρεμιέρα Με Στόχο Την Πρόκριση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του για προετοιμασία και τη σκέψη, αναπόφευκτα, επηρεασμένη ακόμη από το φινάλε της φετινής ευρωπαϊκής διαδρομής του και την απώλεια του τροπαίου του FIBA Europe Cup στο Μπιλμπάο (29/4), ετοιμάζεται για την αυριανή, πρώτη αναμέτρηση, στο PAOK Sports Arena, στην έναρξη των προημιτελικών των πλέι οφ της Greek Basketball League, απέναντι στο Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ), ο ΠΑΟΚ.

Σειρά η οποία κρίνεται στις δύο νίκες, με τον «Δικέφαλο» να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

 Ο Παντελής Μπούτσκος και οι παίκτες του βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο, για προπόνηση, η οποία άρχισε με ανάλυση του αντιπάλου, με τη βοήθεια οπτικού υλικού συνεχίστηκε με δράση στο παρκέ, με έμφαση στην τακτική και τη συμμετοχή όλων των καλαθοσφαιριστών.

 Για το παιχνίδι, ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» εκφράστηκε, λιτά, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας: «Ξεκινάμε μια νέα, πολύ απαιτητική φάση της σεζόν, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως το Περιστέρι. Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο, ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς των πλέι οφ».

