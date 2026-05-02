Στεφανία Γουλιώτη: Το viral «πέσιμο» της ηθοποιού

Το πιο fun έθιμο της Πρωτομαγιάς που λατρεύουμε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Έτσι υποδέχτηκε τον Μάη η Στεφανία Γουλιώτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον πιο ανατρεπτικό και fun τρόπο επέλεξε να υποδεχτεί τον Μάιο η Στεφανία Γουλιώτη, χαρίζοντας στους followers της ένα στιγμιότυπο που συνδύαζε χιούμορ, αυθορμητισμό και… παράδοση!

Η ταλαντούχα ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν παίρνει τον εαυτό της πολύ στα σοβαρά, αφού αποφάσισε να επαναλάβει ένα ιδιαίτερο «έθιμο» που φαίνεται να έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, την Πρωτομαγιά, μοιράστηκε μέσα από το Instagram ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral, προκαλώντας χαμόγελα και σχόλια.

Στο απόσπασμα, η Στεφανία Γουλιώτη βρισκόταν σε χαλαρή, ανεβασμένη διάθεση με την παρέα της σε μεζεδοπωλείο, απολαμβάνοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας. Την ώρα που τσούγκριζαν τα ποτήρια τους για να ευχηθούν «καλό μήνα», η ίδια έκλεψε την παράσταση, πραγματοποιώντας μια θεαματική και απόλυτα ελεγχόμενη πτώση από την καρέκλα της, κρατώντας μάλιστα το ποτό της… αλώβητο!

 

Το στοιχείο που έκανε το στιγμιότυπο ακόμα πιο απολαυστικό ήταν το γεγονός ότι δεν επρόκειτο για κάτι τυχαίο. Αντίθετα, η ηθοποιός είχε επαναλάβει ακριβώς την ίδια κίνηση, στο ίδιο σημείο, την περσινή Πρωτομαγιά, δημιουργώντας έτσι ένα δικό της signature inside joke με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Με λεζάντα που απέπνεε θετική ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση, έγραψε: «Καλή Πρωτομαγιά να πούμε και φέτος, στα ίδια μέρη με ίδια κόλπα και ίδια χαρά!! Πέσιμο με μπρίο και τρέλα», στέλνοντας τις ευχές της για έναν όμορφο και αισιόδοξο μήνα.

 

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με τους followers της να αποθεώνουν το χιούμορ και τον αυθορμητισμό της. Άλλωστε, τέτοιες στιγμές δείχνουν μια πιο ανεπιτήδευτη και αυθεντική πλευρά των καλλιτεχνών, μακριά από τα φώτα της σκηνής και της τηλεόρασης.

Η Στεφανία Γουλιώτη φαίνεται πως έχει βρει τον δικό της τρόπο να «ξορκίζει» τη ρουτίνα και να μπαίνει σε κάθε νέο μήνα με χαμόγελο, αποδεικνύοντας πως η καλή διάθεση και το χιούμορ είναι τελικά τα πιο στιλάτα trends της ζωής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top