BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το Α' τρίμηνο του 2026

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν στις πωλήσεις

BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το Α' τρίμηνο του 2026
Η BYD επιβεβαιώνει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, κατακτώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (EV & PHEV) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε μια περίοδο όπου η συνολική αγορά αυτοκινήτου συνέχισε την ανοδική της πορεία.
Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 34.812 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 33.196 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,9%. Η ηλεκτροκίνηση εξακολουθεί να ενισχύεται, με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να φθάνουν τις 2.294 ταξινομήσεις, καταγράφοντας αύξηση 13,6% σε σχέση με τις 2.020 μονάδες πέρυσι, ενώ τα plug-in υβριδικά ανήλθαν σε 2.315 μονάδες, αυξημένα κατά 13,8% σε σύγκριση με τις 2.034 του 2025.

Σε αυτό το περιβάλλον, η BYD ξεχώρισε με ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση, καταγράφοντας 746 ταξινομήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 528 ταξινομήσεων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 41,3%. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς στα οχήματα νέας ενέργειας (ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά), ενώ παράλληλα αναδεικνύεται Νο1 μάρκα και στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με 484 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 21,1%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο κανάλι λιανικών (retail) πωλήσεων, όπου η BYD καταγράφει μερίδιο 37% στα ηλεκτρικά οχήματα και 32,2% στο σύνολο των NEV, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της, καθώς ένα στα τρία αυτοκίνητα νέας ενέργειας που επιλέγονται από ιδιώτες στην Ελλάδα ανήκει στη μάρκα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραματίζει το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικές επικράτειας καθώς και η πλήρης και στοχευμένη γκάμα μοντέλων της BYD, με τέσσερα μοντέλα να κατακτούν την πρώτη θέση στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς:

· BYD DOLPHIN SURF: Νο1 στην κατηγορία B (EV hatchback) με μερίδιο 50,8%

· BYD ATTO 2: Νο1 στην κατηγορία B SUV (EV) με μερίδιο 29,7%

· BYD DOLPHIN: Νο1 στην κατηγορία C (EV hatchback) με μερίδιο 89,8%

· BYD SEAL U DM-i: Νο1 μοντέλο PHEV στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, με ισχυρή παρουσία στην κατηγορία D SUV PHEV (μερίδιο 28,7%)

Η δυναμική της BYD στην ελληνική αγορά αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς μέσα στο 2026 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα λανσαρίσματα των SEALION 5 DM-i και ATTO 3 EVO, ενώ ακολουθεί η άφιξη του νέου ATTO 2 DM-i, το οποίο εισάγει την τεχνολογία Super Hybrid στην κατηγορία του. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρόταση που συνδυάζει την εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης με την ευελιξία ενός υβριδικού συστήματος, προσφέροντας ουσιαστικά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς το άγχος της αυτονομίας και ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική πορεία της μάρκας.

 

