29.04.26 , 09:36 Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μίλησε στην εκπομπή «The 2Night Show» για την επαγγελματική του πορεία και την προσωπική του ζωή.
  • Μετά από 19 χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ, παρουσίασε τον «Τροχό της Τύχης», γινόμενος ο μακροβιότερος παρουσιαστής του παιχνιδιού.
  • Αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Νατάσα Κουβελά, την οποία και θεωρεί σαν κόρη του.
  • Τη Νατάσα την αγαπούν πολύ, καθώς είναι ευγενικό άτομο και έχει τιμήσει τη θέση της στην εκπομπή.
  • Εξέφρασε την εκτίμηση του για τη σύζυγό του Κατερίνα, χαρακτηρίζοντάς την «συνεργάτη ζωής».

Στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης 28/4 ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος μίλησε τόσο για την επαγγελματική του διαδρομή όσο και για την προσωπική του ζωή.

Πολυχρονίδης: Αποκάλυψε ιστορίες παικτών που τον συγκίνησαν

Ο ίδιος εξήγησε πώς μετά από 19 χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ έφτασε να παρουσιάζει τον Τροχό της Τύχης και να γίνει ο μακροβιότερος παρουσιαστής μετά τον Pat Sajak κι αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Νατάσα Κουβελά.

«Τα πρώτα μου βήματα ήταν σε συνδρομητικά κανάλια. Ταξίδευα και έκανα ρεπορτάζ για να δείξω το παρασκήνιο των ποδοσφαιρικών αγώνων. Μετά από 19 χρόνια στο αθλητικό – ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, με είδαν στο STAR και μου πρότειναν τον Τροχό της Τύχης. Ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ.

Ένας τεχνικός μού πρότεινε να κάνω δοκιμαστικό για τον Τροχό της Τύχης. Εγώ νόμιζα ότι είχαν κάνει λάθος και ότι έψαχναν τον Γιώργο Πολυχρονίου. Όταν μου τηλεφώνησαν για το casting, τους το έκλεισα γιατί πίστευα ότι πρόκειται για λάθος. Δεν φανταζόμουν ότι θα με πάρουν. Στο πρώτο δοκιμαστικό πέρασα τη διεύθυνση του καναλιού για… κοινό, επειδή δεν ήξερα κανέναν από τον σταθμό», αποκάλυψε ο παρουσιαστής για την έκπληξή του, όταν τού πρότειναν να έρθει για δοκιμαστικό. 

Πολυχρονίδης: «Η προσπάθεια που κάναμε 14 μήνες στο "Club 1%" δικαιώθηκε»

Πέτρος Πολυχρονίδης: Η πρόταση για τον Τροχό της Τύχης και η συνεργασία με τη Νατάσα Κουβελά

Παράλληλα, είχε να πει μόνο θερμά λόγια για την τηλεοπτική του παρτενέρ και τη σχέση που έχουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες: «Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε τη Νατάσα σαν κόρη μας. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά από τον γιο μας, μόλις έξι χρόνια. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ γιατί είναι ένα ευγενέστατο πλάσμα, που ήταν εκτός τηλεόρασης. Ο δρόμος την έφερε στον Τροχό της Τύχης και το έχει τιμήσει εδώ και πέντε χρόνια. Είναι εξαιρετική, θα ήθελα πραγματικά να την έχω κόρη μου. Τόσο πολύ την αγαπάμε και τη βλέπουμε σαν παιδί μας».

Τέλος, έκανε μια σπάνια αναφορά στην αγαπημένη του Κατερίνα, την οποία χαρακτήρισε «συνεργάτη ζωής», τονίζοντας πως σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνη για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

 

 

