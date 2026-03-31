Πολυχρονίδης: «Η προσπάθεια που κάναμε 14 μήνες στο "Club 1%" δικαιώθηκε»

«είναι βέβαιο ότι ο Τροχός της Τύχης συνεχίζει για 13η σεζόν»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του game show "1% Club" με τον Πέτρο Πολυχρονίδη σημείωσε μεγάλη επιτυχία και υψηλή τηλεθέαση.
  • Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που απαιτούσαν δημιουργική σκέψη, χωρίς να χρειάζονται ειδικές γνώσεις.
  • Ο Αντώνης κέρδισε 30.000 ευρώ στο παιχνίδι.
  • Ο Πολυχρονίδης δήλωσε ότι η προσπάθεια 14 μηνών για το παιχνίδι δικαιώθηκε και θα συνεχίσει και με τον "Τροχό της Τύχης".
  • Εκφράζει σεβασμό για τις γνώμες των άλλων και αποδέχεται την κριτική για τη δουλειά του.

Σαρωτική ήταν η πρεμιέρα του 1% Club με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, με τους τηλεθεατές να συμμετέχουν ενεργά στο παιχνίδι και να αδημονούν για την επόμενη Κυριακή, οπότε θα προβληθεί το νέο επεισόδιο μέσα από τη συχνότητα του Star.

Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, βρέθηκαν στο υπερσύγχρονο πλατό και απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήσεις, που δεν απαιτούσαν από τους παίκτες να έχουν γνώσεις, αλλά να σκέφτονται έξω από το κουτί. Ο Αντώνης ήταν ένας από αυτούς που μπήκαν στο «1% Club» και κέρδισαν τα 30.000 ευρώ!  

Κατάφερε ο Αντώνης να μπει στο Club του 1% και να κερδίσει 30.000 ευρώ;

Το τηλεοπτικό κοινό αγκάλιασε το νέο game show του Star, γεγονός που μεταφράστηκε σε υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, ο Πέτρος Πολυχρονίδης τόνισε πως νιώθει χαρούμενος, αλλά και δικαιωμένος, που είδε μια προσπάθεια 14 μηνών να αποφέρει καρπούς.

«Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η προσπάθεια που έχουμε κάνει εδώ και 14 μήνες για να βγει αυτό το υπέροχο παιχνίδι δικαιώθηκε, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τον διπλό ρόλο που θα έχει τη νέα χρονιά στον τηλεοπτικό σταθμό της καρδιάς του. 

«Ναι, είναι βέβαιο ότι ο Τροχός της Τύχης συνεχίζει για 13η σεζόν, αλλά κανονικότατα από Σεπτέμβριο θα ισχύει και το 1%», ανέφερε.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής αποκάλυψε ότι παρακολούθησε την πρεμιέρα του Νίκος Μουτσινάς και ότι ενθουσιάστηκε. Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να παίξει στο Lingo. «Εννοείται την είδα. Μου φάνηκε ότι θέλω να παίξω στο παιχνίδι και ότι έχω επιτέλους την ευκαιρία στο Star μετά από όλα αυτά τα χρόνια να τους πω ότι θέλω κι εγώ να πάω καλεσμένος σε ένα παιχνίδι». 

Πέτρος Πολυχρονίδης: Το σχόλιο για την πρεμιέρα του Νίκου Μουτσινά και τα σχέδια για την επόμενη σεζόν

Πέτρος Πολυχρονίδης: Το σχόλιο για την πρεμιέρα του Νίκου Μουτσινά και τα σχέδια για την επόμενη σεζόν

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά, είπε: «Ο Νίκος ο Μουτσινάς και ο κάθε άνθρωπος σε αυτή την χώρα, σε αυτόν τον πλανήτη, δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Πώς έλεγε παλιά η ατάκα, ενοχλάμε κανέναν, α; Κανέναν δεν ενοχλεί ο άνθρωπος, θα πει τη γνώμη του, από τη στιγμή που δεν είναι ενοχλητικός, είναι απόλυτα σεβαστή. Δεν κρίνω τις γνώμες των άλλων ανθρώπων, παρά μόνο όταν οι γνώμες γίνονται αποφάσεις και οι αποφάσεις επηρεάζουνε εμένα ή τον κύκλο μου ή την οικογένειά μου. Σέβομαι απολύτως αυτό που λέει, θα έχει τους λόγους του», ξεκαθάρισε. 

«Να με κρίνετε όλοι. Έχετε απολύτως το δικαίωμα να το κάνετε. Εγώ αν πάω σε ένα μαγαζί και έχει κακό φαγητό, θα κρίνω το φαγητό ως κακό φαγητό. Αν έχει φανταστικό φαγητό, θα το κρίνω ως υπέροχο. Αν κάποιος δεν του αρέσει η δουλειά μου, έχει κάθε δικαίωμα να το κρίνει. Γιατί όχι; Γιατί να μην το κάνει;», απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν δέχεται την κριτική. 

