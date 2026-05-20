Ναύπακτος: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

Στιγμές τρόμου για τους επιβάτες

Πηγή: agriniosite.gr

Τρομακτικές στιγμές έζησε οδηγός αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν συνειδητοποίησε ότι το τιμόνι του αυτοκινήτου δυσκολευόταν να στρίψει ενώ βρισκόταν εν κινήσει.  

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν οι επιβάτες του αυτοκινήτου, άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο από τη μηχανή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το αυτοκίνητο άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα στην κίνηση, αναγκάζοντάς τους να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου για να ελέγξουν τι συνέβαινε.

Φίδι σε αμάξι στη Ναύπακτο

Το φίδι που εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο / agriniosite.gr 

Μόλις άνοιξαν το καπό, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Ένα μεγάλο φίδι είχε τυλιχτεί γύρω από τους ιμάντες του κινητήρα και είχε σφηνώσει μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως αναφέρει το agriniosite.gr. Το ερπετό φαίνεται πως είχε εισχωρήσει στη μηχανή χωρίς να γίνει αντιληπτό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί καθώς το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Οι επιβάτες πάγωσαν, καθώς –όπως ανέφεραν– το φίδι αντέδρασε έντονα όταν προσπάθησαν να πλησιάσουν. Σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας πανικό. Άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του φιδιού. Με ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία, κατάφεραν να αφαιρέσουν το ερπετό από το εσωτερικό της μηχανής χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι στη συνέχεια μεταφέρθηκε και αφέθηκε ελεύθερο σε φυσική περιοχή μακριά από κατοικημένες ζώνες.

Το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τεχνικό έλεγχο, καθώς η παρουσία του φιδιού είχε προκαλέσει βλάβη στο μηχανικό σύστημα.

Ναύπακτος: «Άνοιξα το καπό και προς έκπληξή μου είδα ένα τεράστιο φίδι» 

Η οδηγός του αυτοκινήτου στη μηχανή του οποίου βρέθηκε το φίδι μίλησε στο nafpaktianews.gr για τη σοκαριστική περιπέτεια που έζησε. 

«Ήταν κάτι τελείως απροσδόκητο. Επέστρεφα στο σπίτι και λίγο πριν φτάσω, άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα ότι με έπιασε λάστιχο. Έκανα στην άκρη και βγήκα από το αυτοκίνητο, έλεγξα τα λάστιχα και είδα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα», είπε αρχικά. 

Λίγο μετά πρόσθεσε: «Με δυσκολία έκανα όπισθεν και το ανέβασα στο πεζοδρόμιο. Είδα ότι από τη δεξιά πλευρά έβγαζε καπνούς».

«Άνοιξα το καπό και προς έκπληξή μου είδα ένα τεράστιο φίδι. Λούφαξε στη μηχανή, σάστισα. Σκεφτόμουν τι θα έκανα αν είχε μπει μέσα στην καμπίνα».

