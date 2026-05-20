Ο Γιώργος Λιάγκας άφησε νέα μηνύματα για το τηλεοπτικό του μέλλον την Τετάρτη 20 Μαΐου, μέσα από το Πρωινό στον ΑΝΤ1, τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον σταθμό.

Στον αέρα της εκπομπής, ο παρουσιαστής απάντησε σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Χάρη Λεμπιδάκη και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει δημόσια για λεπτομέρειες των επαφών του με το κανάλι.

Ο διάλογος ξεκίνησε σε χιουμοριστικό κλίμα, με αφορμή ένα δώρο που, όπως είπε ο δημοσιογράφος, είχε αφήσει στο καμαρίνι του παρουσιαστή. Ο παρουσιαστής αντέδρασε λέγοντας: «Τι δώρο μου ‘χεις αφήσει; Καλάμι ψαρέματος;» και στη συνέχεια εξήγησε γιατί θεωρεί πως αυτό θα ήταν το κατάλληλο δώρο, συνδέοντας τα σχόλιά του με τα σενάρια για την επόμενη επαγγελματική του χρονιά.

Ο παρουσιαστής είπε χαρακτηριστικά «Τα ‘χω μάθει… Επειδή είναι λανθασμένο το ρεπορτάζ σου, αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να μου φέρεις ένα δώρο, θα ‘πρεπε να μου φέρεις ένα καλάμι ψαρέματος, κι όχι έναν αφρό να ξυριστώ. Γιατί βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην Τήνο του χρόνου». Με αυτή τη φράση αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να βρίσκεται στην Τήνο την επόμενη σεζόν, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το αν θα συνεχίσει στον ΑΝΤ1.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης τον ρώτησε ευθέως αν ο λόγος που μπορεί να μην ανανεώσει με τον ΑΝΤ1 είναι το μπάτζετ της εκπομπής. Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε πως σέβεται πάντα τις συνεργασίες του και υπογράμμισε τη θετική σχέση που διατηρεί με τον σταθμό. «Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον ΑΝΤ1 έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι σπίτι μου ο ΑΝΤ1. Και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη, γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον ΑΝΤ1», είπε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης πρόσθεσε ότι οι όποιες επαφές ή συζητήσεις με το κανάλι δεν θα βγουν ποτέ δημόσια. «Τώρα, θα συνεχίσω, δεν θα συνεχίσω, στο βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορεί να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δε θα τις εξέθετα ποτέ. Και είναι σεβαστό, ακόμα και να σταματήσω, που είναι πιθανό, δε θα βγω ποτέ να πω γιατί σταμάτησα», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Λίγο νωρίτερα, είχε υπάρξει και άλλη σχετική αναφορά για το τηλεοπτικό του μέλλον, με τον Γιώργο Λιάγκα να λέει «Εγώ που ‘χω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση... Δεν ξέρω… Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά...». Με αυτή τη δήλωση είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επαγγελματική του πορεία, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για την επόμενη μέρα του στην τηλεόραση.