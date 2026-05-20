Η Αφροδίτη πέρασε στο ζώδιο του Καρκίνου χθες, θα μείνει σε αυτή τη θέση έως τις 13 Ιουνίου και η Άση Μπήλιου εξήγησε σήμερα στο Breakfast@Star τι συμβολίζει αυτή η θέση, τις όψεις που θα κάνει με άλλους πλανήτες και πώς θα επηρεάσει τα ζώδια.

Δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Όταν μιλάμε για την Αφροδίτη, μιλάμε πάντα για τον πλανήτη της ομορφιάς, της αρμονίας, της αγάπης, του έρωτα, των σχέσεων. Όλη την γκάμα των σχέσεων αφορά η Αφροδίτη, αλλά και των οικονομικών. Θα παραμείνει μέχρι τις 13 Ιουνίου στο ζώδιο του Καρκίνου και βέβαια είναι μια πιο συναισθηματική Αφροδίτη, πιο ευαίσθητη αλλά και πιο αφοσιωμένη», ανέφερε η αστρολόγος.

«Και πάνω απ' όλα, είναι μια Αφροδίτη που όταν τη συναντάς σε ένα ωροσκόπιο, ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος αγαπά τους σταθερούς δεσμούς, αγαπά το σπίτι πάρα πολύ, είναι περιποιητικός με τους ανθρώπους του από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά του αρέσει να βρίσκεται και σε ένα περιβάλλον που να είναι αρμονικό και όμορφο», συμπλήρωσε.

Οι όψεις της Αφροδίτης στον Καρκίνο

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε στην πολύ θετική όψη που θα κάνει η Αφροδίτη με τον Δία, αλλά και με τους δύο «περίεργους» πλανήτες: τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο.

«Θα συναντήσει τον Δία, που είναι η καλύτερη όψη που μπορεί να έχουμε όταν δύο ευεργέτες πλανήτες συναντιούνται. Αφροδίτη και Δίας και μάλιστα στον Καρκίνο, στο ζώδιο της έξαρσης του Δία, που αυτό θα συμβεί μέχρι τις 13 Ιουνίου. Άρα μια φανταστική όψη», είπε.

«Μέχρι να φτάσουμε εκεί, η Αφροδίτη συναντά τους περίεργους του ζωδιακού, τον Ποσειδώνα (22/5) και τον Κρόνο (29/5), οπότε θέλει μια προσοχή στο κομμάτι που έχει να κάνει με σχέσεις, οικονομικά. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου σε θέματα σχέσεων οικονομικών, όχι για όλους βέβαια», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η Άση Μπήλιου ανέλυσε τις αστρολογικές προβλέψεις για το πέρασμα του Άρη στον Ταύρο.

